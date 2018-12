Nissan a levé le voile sur la version Nismo de la Leaf 2. Grâce à ses quatre roues motrices, elle peut avaler le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.

Nissan continue de s’affirmer comme un acteur majeur de la mobilité électrique. Même si, cette fois, la voiture n’est pas destinée au grand public. Ainsi, via un communiqué de presse publié le 30 novembre 2018, le constructeur japonais a dévoilé la Leaf Nismo RC, deuxième génération d’une sportive basée sur sa berline remise au goût du jour il y a quelques mois.

Dotée de quatre roues motrices, la Leaf Nismo RC promet des performances qui titillent les bolides électriques le plus véloces : le 0 à 100 km/h est expédié en 3,4 secondes. Elle a effectué ses premiers tours à l’occasion du Nismo Festival, en compagnie de la Formule E Nissan.

340 chevaux dans une Nissan

Pour transformer sa Leaf en voiture taillée pour la piste, Nissan a installé deux moteurs de 120 kW chacun, délivrant une puissance équivalente à 340 chevaux. Elle est décrite comme deux fois plus importante que le modèle précédent, datant de 2011. « La nouvelle Leaf Nismo RC exprime notre désir de nous dépasser en termes de puissance brute et de performance, afin de rendre les véhicules 100 % électriques encore plus excitants », souligne Daniele Schillaci, à la tête du département marketing et ventes des véhicules électriques chez Nissan.

Outre la puissance, Nissan a concentré ses efforts sur la transmission intégrale, qui garantit une bonne adhérence dans les virages. Le centre de gravité très bas, autorisé par le placement optimisé des modules de batterie, joue aussi son rôle sur le comportement de la Nismo RC. Aucune autonomie n’a été précisée par la firme asiatique. Comprendre : elle ne doit pas monter bien haut.

Du côté du design, la Nismo RC est bien évidemment plus agressive que la déclinaison grand public. Dotée d’une structure monocoque en fibre de carbone (1 220 kilogrammes sur la balance seulement !), elle conserve néanmoins les traits distinctifs de la marque, dans le sillage de la calandre en V qui se prolonge jusqu’aux optiques. Globalement, les lignes sont beaucoup plus profilées.

