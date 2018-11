Tesla réfléchit à introduire des fonctionnalités liées à des réparations directement dans son application.

Elon Musk rêve d’un monde où l’on pourra faire intervenir le S.A.V. Tesla en quelques clics via une application mobile. Un rêve qu’il a partagé le 19 novembre 2018, en réponse à un tweet qui faisait l’éloge des services du constructeur américain.

Tesla songe donc à simplifier les procédures au maximum de manière à ce qu’un technicien puisse venir le plus vite possible en cas de problème. Cette fonctionnalité ne concernait que certaines « pannes connues et récurrentes » ne nécessitant pas l’emploi d’un pont élévateur au moment de l’intervention.

Adding functionality to Tesla phone app allowing owners to request service for top issues with 1 or 2 taps https://t.co/zb7A6fMROe — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2018

Pour réparer votre Tesla, tapez 1

Toujours dans cette idée de mieux gérer les situations d’urgence, Elon Musk a évoqué : « La gestion idéale d’un accident ou d’une panne sans aucun blessé serait que Tesla arrive très vite avec un service haut de gamme de véhicules de courtoisie ».

Ces énièmes promesses d’Elon Musk rappellent combien Tesla capitalise de plus en plus sur son application, qui évolue au gré des mises à jour. Aujourd’hui, elle permet de verrouiller/déverrouiller sa voiture, de gérer la température à bord, d’activer/désactiver le mode voiturier, de déplacer sa Tesla à distance ou encore de vérifier le statut de son véhicule (autonomie, niveau de la recharge).

Demain, elle fera peut-être venir un technicien à vitesse grand V. En espérant que cela n’ouvre pas la porte à des abus de la part des utilisateurs, qui vont être de plus en plus nombreux.