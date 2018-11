Elon Musk a de plus en plus hâte de développer un pickup. Et celui à venir du concurrent Rivian pourrait précipiter les choses.

La roadmap de Tesla est connue d’avance : dans les mois et années à venir, le constructeur va ajouter le Model Y (un SUV compact basé sur la Model 3), le Roadster (une sportive) et le Semi (un camion) à sa gamme de produits. Mais le pickup, chouchou d’Elon Musk, pourrait bien s’inviter à la fête plus tôt que prévu à en croire un tweet du milliardaire partagé le 19 novembre 2018.

Sur le réseau social, il a établi une liste des priorités de Tesla. Dans l’ordre : le Model Y, les tuiles solaires, un pickup, le Semi et le Roadster. On remarquera que le seul véhicule à ne pas avoir de nom ni de forme est placé en troisième position.

Lot on our plate, so it’s either get van gliders (no battery, powertrain or compute tech) from Daimler & produce sooner or do all & produce later. Not a big difference to total vehicles produced either way. Priority list is Model Y, solar roof tiles, pickup, semi, Roadster.

