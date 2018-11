Peter Altmaier, ministre de l'économie allemand, a fait comprendre aux constructeurs qu'il fallait passer la seconde sur le marché des voitures électriques.

Les constructeurs allemands auraient-ils été trop attentistes sur le marché des voitures électriques ? Tout porte à le croire. Dans tous les cas, Peter Altmaier, ministre de l’Économie, a tapé du poing sur la table à en croire un article du Spiegel publié le 18 novembre 2018.

Durant un panel organisé autour de l’intelligence artificielle, l’homme politique a fait comprendre à Herbert Diess, Dieter Zetsche et Harald Krüger — respectivement CEO des groupes Volkswagen, Daimler et BMW — qu’il serait temps de rivaliser avec Tesla. Aussi bien en termes de design que de fonctionnalités.

Peter Altmaier, Allemand fan de Tesla ?

Restés sans voix, Herbert Diess et Dieter Zetsche, présents physiquement à la conférence, ont entendu : « Je me demande vraiment quand est-ce que vous allez être capables de sortir une voiture presque aussi performante qu’une Tesla. Et, au-delà de l’aspect attractif de vos voitures, vous pourriez au moins proposer des idées fraîches ». On peut aisément parler de coup de pression alors que les géants allemands sont pour le moment à la peine sur un segment qui s’inscrit dans la mobilité de demain.

Visiblement grand fan de Tesla, Peter Altmaier a néanmoins des motifs d’espoir si l’on se réfère au Mondial de l’Automobile organisé à Paris. Dans la capitale française, Mercedes-Benz, BMW et Audi ont matérialisé leurs ambitions avec des voitures qui seront commercialisées l’année prochaine. Et si l’Audi E-Tron 55 Quattro ressemble un peu trop à un SUV thermique (exception faite des rétroviseurs virtuels en option), force est de constater que Mercedes a davantage fait parler son audace avec son EQC. Dans les deux cas, on émet juste quelques doutes sur l’autonomie, les constructeurs n’étant pas très clairs sur ce sujet pourtant primordial.

Quant à BMW, il a récemment annoncé que cinq voitures 100 % électriques seront proposées dans ses concessions d’ici 2021.