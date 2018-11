À quelques mois de son lancement, la Model 3 pourra être approchée au showroom de Paris-Madeleine, à partir de demain, le 14 novembre 2018.

Vous avez loupé la Model 3 lors de son apparition publique au Mondial de l’Auto 2018 organisé à Paris ? Vous allez avoir une chance de vous rattraper. En effet, Tesla exposera de nouveau sa berline compacte en France, au cours de son showroom situé à Paris-Madeleine. Ce sera la première fois que la Model 3 s’invitera dans l’une des succursales du constructeur américain.

Les curieux pourront se rendre au 3 Boulevard Malesherbes (75008) dès le 14 novembre 2018 pour voir la Model 3 de plus près, monter à bord et discuter de ses fonctionnalités avec les experts de la marque. La voiture partira le 29 novembre, ce qui laisse 15 jours pour l’approcher.

Lancement en 2019

Cette initiative de Tesla sera surtout une aubaine pour celles et ceux qui l’ont réservée. Ils pourront ainsi apprécier le design d’une voiture qui fait l’unanimité chez la presse spécialisée outre-Atlantique. Et qui permet à la start-up de tendre vers la rentabilité grâce à un produit de masse, plus abordable financièrement que ses autres véhicules, après un lancement chaotique du côté des usines d’assemblage.

Comme l’a annoncé Tesla à l’occasion du Mondial de l’Auto, la Model 3, déjà disponible en Amérique du Nord, sera lancée le premier semestre 2019 en France. Pour le moment, aucun prix européen n’a été communiqué et nous ne savons pas non plus quelles versions seront proposées. Aux États-Unis, la gamme se compose de trois modèles :

deux roues motrices avec batterie moyenne capacité,

quatre roues motrices avec batterie haute capacité,

déclinaison Performance.

À l’heure actuelle, la Model 3 à 35 000 dollars n’existe pas.

