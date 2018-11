Tesla ne fournit pas de clef avec sa Model 3. Mais il est possible d'en acheter une moyennant 150 dollars.

Les propriétaires d’une Model 3 peuvent désormais acquérir une clef physique, moulée à l’effigie de la voiture. Après l’avoir offert à certains privilégiés, Tesla a décidé de commercialiser l’accessoire depuis son site officiel, moyennant 150 dollars. Bien évidemment, le produit, niché dans une belle boîte, est déjà en rupture de stock.

Ladite clef permet de :

Déverrouiller la Model 3 (deux clics au milieu) ;

Verrouiller la Model 3 (un clic au milieu) ;

Ouvrir les coffres avant et arrière (deux clics à l’endroit souhaité) ;

Accéder au port de recharge (long appui sur l’arrière).

En revanche, elle n’est pas compatible avec le mode passif, qui permet d’entrer dans sa voiture sans toucher à la clef.

La Model 3 a sa clef

Aujourd’hui, quand on achète une Model 3, Tesla ne fournit aucune clef physique (ce qui n’est pas le cas avec la Model S ou le Model X). Pour ouvrir/fermer la voiture, il suffit simplement de s’en approcher/s’en éloigner en veillant à avoir son smartphone dans son sac ou sa poche. Si jamais on n’a plus de batterie, il est possible de faire appel à une carte magnétique — fournie — pour pouvoir entrer dans son véhicule.

Dès lors, la commercialisation d’une clef vient répondre à une demande, certains propriétaires d’une Model 3 préférant miser sur un objet physique, plus rassurant à leurs yeux pour ouvrir leur voiture. Néanmoins, l’absence du mode passif, réservé au smartphone, ne plaidera pas en faveur de cette clef qui coûte quand même très cher. Au moins se prévaut-elle d’un joli design.

