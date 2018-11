Husqvarna a présenté à l'occasion de l'EICMA de Milan son premier véhicule électrique. L'EE5 est une petite moto cross qui s'adresse aux conducteurs débutants.

Husqvarna ne proposait pas encore de véhicule électrique dans sa gamme, c’est désormais chose faite. Le constructeur européen a présenté sa EE5 à l’occasion de l’EICMA de Milan, le 6 novembre 2018. Husqvarna a pensé cette mini motocross électrique pour les conducteurs débutants.

Le modèle 5 kW comme équivalent du 50 cc

La motocross de Husqvarna s’adresse aux conducteurs débutants. Elle propose 6 différents modes de conduite, progressifs, pour s’adapter à tous niveaux de conduite. Son moteur de 5 kilowatts s’appuie sur une batterie lithium-ion de 907 Wh.

Ces caractéristiques permettent, selon la marque, d’atteindre environ deux heures d’autonomie pour un motard débutant. Pour un chauffeur expérimenté, capable de pousser la machine, cette durée tombe à vingt-cinq minutes. Mais le constructeur suédois a pensé à insérer un système de recharge rapide. Sur une prise de 25 ampères, la moto se recharge à 80 % en 45 minutes, et à 100 % en 70 minutes.

Mêmes caractéristiques que la SX-E 5 de KTM

KTM et Husqvarna appartiennent au même groupe, il n’est donc pas étonnant de voir que le modèle SX E5 de la marque Autrichienne propose exactement les mêmes caractéristiques que la EE5. Les deux modèles ont été présentés sur le même salon, et seul leur design diverge. Les marques sœurs sont très présentes sur le marché des 50cc et d’ailleurs la SX E5 est une reprise affirmée de la motocross 50 SX. Elles espèrent attirer une nouvelle clientèle avec ces modèles électriques, plus silencieux et moins polluants que leurs équivalents à moteur thermique.

Si les prix sont encore secrets, KTM a annoncé que son modèle serait disponible à la vente en 2019, alors que la EE5 devrait arriver quant à elle sur le marché en 2020.

