Charge Automotive a annoncé la production de 499 Ford Mustang électriques. Les précommandes sont ouvertes.

En attendant que Ford se mette vraiment à l’électrique, l’entreprise britannique Charge Automotive lui grille la politesse en faisant revivre la légendaire Mustang des années 60 avec une motorisation plus actuelle. Prévue en 499 exemplaires, la voiture peut d’ores et déjà être précommandée sur le site officiel, moyennant un acompte remboursable de 5 000 livres (5 700 euros). Le prix final débutera à 200 000 livres (230 00 euros) et les premières livraisons sont attendues pour septembre 2019.

Si Charge Automotive n’est aucunement lié à Ford dans ce projet, il promet quand même une reproduction fidèle, car sous licence, de la coque d’origine — déclinée en versions fastback (toit fuyant) et décapotable. À l’intérieur, on pourra apprécier un habitacle modernisé, réunissant des matériaux luxueux et des interfaces numériques personnalisables.

200 kilomètres d’autonomie

En collaboration avec Arrival (spécialiste de la motorisation électrique), Charge Automotive est allé frapper à des portes prestigieuses pour ressusciter cette Ford Mustang. Ainsi, les ingénieurs passés par Williams F1, McLaren Automotive ou encore Jaguar Land Rover comptent donner naissance à une muscle car capable d’avaler le 0 à 100 km/h en 3,09 secondes. La puissance, équivalente à 408 chevaux, aura une incidence sur la performance de la batterie : malgré une capacité de 64 kWh, elle n’offrira pas plus de 200 kilomètres d’autonomie. Niveau conduite, on pourra choisir entre une transmission à deux ou quatre roues motrices.

Preuve qu’il en est très fier, le préparateur Charge Automotive emmènera sa Mustang en tournée dans le monde entre mars et septembre 2019. On aura d’ailleurs l’occasion de la voir de près puisqu’il y aura une étape à Paris — sans plus de précision pour le moment.

Crédit photo de la une : Charge Automotive Signaler une erreur dans le texte