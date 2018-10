Waymo, filiale de Google, va pouvoir faire rouler des voitures sans humain derrière le volant en Californie.

Un petit pas pour Waymo, un grand pour la conduite autonome ? Selon les informations de The Verge publiées le 30 octobre, la filiale de Google a obtenu la permission pour faire rouler des voitures sans chauffeur à bord sur les routes publiques de Californie. Cette région des États-Unis prouve une fois encore qu’elle est une place importante pour le développement de cette technologie de demain.

Dans un premier temps, Waymo entend pousser ses tests sans humain derrière le volant dans des zones qu’il connait bien, situées près de Moutain View. Puis, à mesure qu’il gagnera en confiance et accumulera des kilomètres, il étendra son programme au voisinage. Non sans demander l’autorisation aux autochtones et au Department of Motor Vehicules de Californie.

Une voiture vraiment autonome

Waymo ne mettra pas la charrue avant les boeufs pour autant : il ne prendra pas le risque de proposer une balade sans aucun chauffeur au public. Toutefois, il aura la possibilité de récolter un maximum de données. D’autant que son permis lui permet de rouler de jour comme de nuit et sur plusieurs types de routes (urbaines, rurales, voies rapides). « Nos véhicules peuvent gérer sans problème le brouillard et la pluie fine, et des tests dans ces conditions sont inclus dans notre permis », révèle Waymo, dont les voitures ne devront pas dépasser la vitesse de 104 km/h.

On rappelle que l’Arizona, plus laxiste dans sa réglementation, offre déjà à Waymo un terrain de jeu pour faire rouler des voitures sans chauffeur à bord. Là-bas, Google propose des trajets au public dans le cadre d’une expérimentation. Le géant de la tech n’exclut pas d’en faire de même en Californie, une fois que les premières étapes de mise en place seront validées.