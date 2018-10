L'entreprise de tuning Unplugged Performance, spécialiste des Tesla, a dévoilé le programme S-APEX dédié à la Model S. C'est joli.

Unplugged Performance, entreprise californienne de tuning spécialisé dans les Tesla, a profité du salon SEMA organisé à Las Vegas pour présenter un programme de modification de la Model S. Il est baptisé S-APEX et donne un peu plus de caractère à la berline premium 100 % électrique. Selon un article Electrek publié le 30 octobre 2018, il faudrait compter au minimum 50 000 dollars pour tuner sa voiture.

En passant par les ateliers de Unplugged Performance, la Model S devient encore plus sportive qu’elle ne l’est déjà. La version P100D pourrait ainsi abattre le 0 à 96 km/h en 2,3 secondes, contre 2,5 quand elle sort de chez Tesla.

La Tesla de Fast & Furious

La société n’a pas peur d’affirmer que son programme S-APEX a été conçu pour donner naissance à « l’expression ultime » de la Model S. Mais il n’est pas question d’appliquer bêtement des modifications pour la rendre plus jolie et performante. Les intéressés sont libres de choisir ce qu’ils veulent pour offrir un autre visage à leur Model S.

À l’extérieur, Unplugged Performance peut ajouter des pièces en fibre de carbone — apparente ou peinte — à la structure de la voiture. Ici, le but est de jouer sur les propriétés aérodynamiques. Ensuite, le préparateur va jouer sur les gommes pour gagner quelques millièmes de seconde : on parle de pneus plus légers et larges, disponibles en 19, 20 ou 21 pouces. Il est possible de leur associer des freins en céramique, lesquels améliorent la puissance du freinage et réduisent un peu plus le poids du bolide.

Pour terminer, l’habitacle peut être entièrement repensé : volant, tableau de bord, console centrale, sièges, intérieur des portes, comodos… Tout peut être personnalisé avec des touches plus luxueuses (cuirs premium, Alcantara, fibres de carbone).