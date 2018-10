Tesla a intégré une nouvelle fonctionnalité à son Autopilote. Elle permet de laisser l'intelligence artificielle prendre le contrôle durant l'intégralité d'un parcours avec supervision du chauffeur.

Dans le domaine de la conduite autonome, il y a semble-t-il Tesla et les autres. Via un communiqué publié le 26 octobre 2018, le constructeur américain a annoncé le lancement de la fonctionnalité la plus ambitieuse à ce jour de son Autopilote. Proposée dans un premier temps aux États-Unis, elle s’intitule ‘Navigate on Autopilote’ et permet aux propriétaires de laisser le contrôle à la voiture sur une portion d’autoroute. De l’entrée à la sortie.

« Elle est conçue pour trouver et suivre le meilleur chemin jusqu’à votre destination », explique Tesla, qui précise que le conducteur doit rester vigilant et reste responsable en cas d’accident. Il devra d’ailleurs valider les changements de voie avec le clignotant, jusqu’à ce qu’un paramètre enlevant cette étape soit disponible un peu plus tard.

Un vrai aperçu de la conduite autonome

Cette exclusivité des véhicules Tesla, réservée à celles et ceux qui ont acheté l’option, peut sans aucun doute s’apparenter à un aperçu de la conduite autonome. Sachant que l’Autopilote intègre déjà un adaptateur de vitesse intelligent, couplé à un maintien de la trajectoire et la possibilité de changer de voie après signalement avec le clignotant. Avec ‘Navigate on Autopilote’, on passe à la vitesse supérieure — même s’il faut garder à l’esprit que la fonctionnalité n’est permise que sur des trajets bien définis.

À noter que Tesla propose plusieurs paramètres de personnalisation. On peut effectivement choisir l’agressivité de l’IA lors d’un changement de voie. Avec le curseur au plus bas, l’Autopilote suggèrera de prendre une autre file si la voiture de devant roule à une vitesse très inférieure à celle que vous avez choisie. En mode Max Max, en revanche, un petit écart suffira à activer une notification conseillant de se déporter.

Tesla n’oublie pas de préciser que ‘Navigate on Autopilote’ continuera de s’améliorer avec le temps à mesure que les utilisateurs emmagasineront des kilomètres. Cette nouveauté arrivera un peu plus tard sur les autres marchés, en fonction des lois.