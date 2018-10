Tesla a décidé de simplifier encore son catalogue. Des options pour personnaliser l'intérieur des Model S et Model X vont être retirées.

Tesla a trouvé une solution pour améliorer sa productivité : limiter les choix dans son outil de configuration. Dans un tweet publié le 23 octobre 2018, Elon Musk a annoncé qu’il ne sera bientôt plus possible de sélectionner certaines options d’intérieur, sans préciser lesquelles.

Le patron a indiqué : « Pour simplifier la production, plusieurs options d’intérieur pour la Model S et le Model X ne seront plus disponibles à partir du 1er novembre. Commandez dès aujourd’hui pour avoir celles que vous voulez. » Avec ce message, Tesla a dû gagner quelques ventes.

To simplify production, many Tesla Model S & X interior configs, will no longer be available after Nov 1. Order now to be sure of the one you want. — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2018

De moins en moins d’options

Ce n’est pas la première fois que Tesla prend la décision de simplifier son catalogue. Le mois dernier, déjà, le constructeur automobile a retiré deux couleurs — argent et noir obsidien — de sa palette. Là aussi, ce choix a été motivé par la volonté de soulager ses lignes d’assemblage, plus spécifiquement l’unité peinture.

Dans son configurateur, Tesla offre encore la possibilité de sélectionner cinq finitions pour l’habitacle des Model S et Model X. En plus de l’intérieur en tissu noir, de série, il est possible d’opter pour le Blanc Premium, le Noir Premium, le Beige Premium et le Noir Premium avec Ciel de toit clair moyennant 3 500 euros de plus sur la facture. Il y a également une option fibre de carbone à 250 euros. Dans quelques jours, certaines vont disparaître, probablement les moins populaires d’entre elles.

Sur le Model X, on peut modifier l’arrangement de l’habitacle (de 5 à 7 sièges), en payant entre 3 200 et 6 300 euros de plus. Sur la Model S, on peut installer deux sièges pour enfants orientés vers l’arrière (4 200 euros).