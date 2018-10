Tesla a mis à jour son programme de parrainage, avec des bonus saugrenus pour les parrains.

Le 5 octobre 2018, Tesla a mis à jour son programme de parrainage. Il permet, quand on est propriétaire d’une voiture de la marque, d’encourager ses amis à acheter une voiture en leur offrant un crédit de 100 dollars à utiliser aux bornes Superchargeurs. Pour le parrain, c’est autant d’occasions de gagner des choses, à commencer par la possibilité d’envoyer une photo dans l’espace. Parce que… pourquoi pas ?

Cet avantage, débloqué avec un seul parrainage, ne représente que le premier palier d’une initiative articulée autour de récompenses toujours plus grandes à mesure que l’on convertit des gens.

Outre la photo, « gravée sur du verre et envoyée sur orbite pendant des millions d’années », on peut donc récupérer :

Si jamais on possède un entourage très riche et influençable, on peut même débloquer des bonus secrets. Une information confirmée par le YouTubeur DÆrik, qui a visiblement accédé à un premier palier caché. D’après sa capture d’écran postée sur Twitter le 17 octobre 2018, il lui permettra d’envoyer une capsule personnelle dans l’espace. L’intéressé a demandé à Elon Musk quelle sera la taille de l’engin. On attend toujours la réponse.

How big is the capsule @elonmusk @Tesla ? Trying to figure out what would be fun to send !

— Erik (@teslainventory) October 16, 2018