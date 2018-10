Vespa vient de dévoiler le prix de son tout premier scooter électrique : ce sera 6 390 euros. Les pré-commandes sont ouvertes et les livraisons commencent le 1er novembre 2018 en Europe.

Vespa a ouvert les pré-commandes pour son premier scooter 100 % électrique ce 9 octobre 2018 dans de nombreux pays d’Europe, dont la France. La Vespa Elettrica sera commercialisée au prix de 6 390 euros. Il faut s’acquitter de 600 euros d’acompte pour pouvoir réserver un exemplaire. Le scooter n’arrivera aux États-Unis et en Asie qu’en 2019.

Sur le site de commande, vous pouvez tapez le nom de votre ville afin de savoir chez quels concessionnaires vous pourrez acheter et récupérer le scooter. Les modèles seront disponibles à partir du 1er novembre 2018. Une fois l’acompte versé, vous aurez 15 jours pour confirmer l’achat du véhicule.

La Vespa Elettrica est censée avoir une autonomie de 100 km grâce à une batterie délivrant 4 kW de puissance qui se recharge entièrement en 4 heures. Il s’agit de l’équivalent d’un 50cc thermique, ce qui signifie que le scooter ne dépassera pas les 45km/h.

Deux fois plus cher que d’autres scooters électriques

Du côté du prix, on paie évidemment la qualité et le look Vespa : un scooter urbain léché qui ressemble à la gamme thermique de la marque, à l’exception du liseret bleu (synonyme d’« électrique » pour encore beaucoup de fabricants) qui épouse ses contours.

Vespa avait annoncé que le montant serait proche du haut de gamme de sa marque : le fabricant italien dépasse finalement les attentes. Le montant (6 390 euros) est très élevé par rapport aux autres véhicules du marché. À titre de comparaison, le scooter 3 roues de Doohan iTank que nous avons testé ce mois-ci ne dépasse pas les 3 000 euros pour un modèle allant jusqu’à 45 km/h — certes, tout en plastique et avec des finitions à désirer.

En revanche, Piaggio propose une expertise en scooter, une qualité et une solidité beaucoup plus reconnue que les nouveaux acteurs chinois. En plus, le nombre de concessionnaires partenaires est un argument de taille sur ce nouveau marché : pouvoir se déplacer chez un garagiste pour un service après-vente efficace pèse beaucoup dans la balance, notamment lorsqu’il s’agit d’un nouveau produit.