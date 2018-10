Comment recharger une Tesla, une Nissan Leaf ou une Renault Zoe pendant un trajet ? Aujourd'hui, il existe trois types de bornes électriques pour charger rapidement sa voiture sur la route. Chaque véhicule possède sa prise, mais il est parfois compliqué pour les utilisateurs de véhicules électriques de s'y retrouver. Numerama vous explique tout.

Différents organismes recommandent de brancher sa voiture à une prise domestique, ou à une borne de recharge murale (wallbox) installée chez soi, pour faire une recharge standard. C’est d’ailleurs ce type de recharge qui est de très loin le plus répandu, mais il possède un inconvénient : selon les modèles, il s’effectue être 6 et 8 heures — un peu moins avec une recharge murale adaptée. Pour voyager sur de plus longues distances, les bornes de recharge rapide ou accélérée s’avèrent essentielles, puisqu’elles permettent de reprendre la route après seulement une heure ou moins de charge.

Là où les prises domestiques, en courant alternatif, ne dépassent pas les 22 kW, les bornes de recharge accélérée, en courant continu, peuvent atteindre jusqu’à 150 kW. Une telle puissance permet de charger une bonne partie de la batterie de son véhicule entre une heure et 30 minutes selon le modèle. Les bornes de recharge rapide d’ancienne génération, en courant alternatif, ne dépassent pas les 43 kW, mais elles sont encore répandues.

Trois standards de prises, et donc de bornes différentes se répartissent le marché : l’Européen CCS Combo, le Japonais Chademo et le Californien Tesla Superchargeur. Chacun d’entre eux est affilié à certaines marques de voitures, et se bat pour s’imposer sur le marché, dans une course à la puissance de recharge. Si des adaptateurs existent côté constructeurs, ils ne fonctionnent pas encore entre toutes les normes.

CCS Combo CCS Combo : la norme des Européens

Qu’est-ce que c’est ?

La norme CCS (combined charging system) était d’usage avant la création des dernières bornes. Deux types de prises respectant cette norme, en courant alternatif, étaient présentes sur les véhicules vendus en France : le type 3 et le type 2 (aussi appelé chargeur Mennekes). Le type 3, largement répandu, a commencé à disparaître progressivement lorsque l’Union européenne a décidé de standardiser le type 2.

La prise Combo a été créée à partir du type 2, avec l’ajout de deux points de contact pour permettre une recharge en courant continu, bien plus rapide. La prise femelle Combo peut accueillir aussi bien une prise mâle Combo qu’une prise mâle de type 2. Ainsi les véhicules plus anciens peuvent se brancher sur les nouvelles bornes, et se charger en courant alternatif. À l’inverse, les Combo ne pourront pas se brancher sur les bornes qui n’accueillent que des types 2.

Quels véhicules peuvent l’utiliser ?

CSS Combo est une norme européenne. Elle est donc partagée par des marques allemandes comme Volkswagen, BMW ou Daimler. Mais on retrouve aussi General Motors, Ford, FCA, Jaguar, ou encore Audi et Porsche.

Où sont les bornes ?

D’après la carte ccs-map.eu, qui croise les données de plusieurs sites pour plus de précision, il y a, au 15/10/2018, 5 343 bornes en Europe, dont 537 en France. Vous pouvez vous référer à cette carte pour voir quelles stations sont sur vos itinéraires.

Quel avenir ?

Les constructeurs de bornes s’attellent à une troisième génération de borne. ABB s’appuie sur ce type de prise pour ses bornes Terra High Power, qui peuvent monter jusqu’à 350 kW. Ionity a également annoncé des performances similaires.

CHAdeMO CHAdeMO : La norme la plus répandue en Europe

La CHAdeMO (contraction de charge de move) nous vient du Japon. À l’origine de cette norme, on retrouve un consortium composé de Nissan, Mitsubishi, Fuji Heavy Industries (Subaru, notamment), Tokyo Electric Power Company, rejoint plus tard par Toyota. Forcément c’est dans l’empire du soleil levant que ces bornes sont les plus répandues. À l’inverse de la prise CCS, elle ne se branche qu’en courant continu, et nécessite une deuxième prise, dite de type 4, pour la charge plus lente en courant alternatif. La recharge en courant continu permet, par exemple, de recharger une Nissan Leaf à 80 % de la capacité de sa batterie en moins de 30 minutes.

Quels véhicules peuvent l’utiliser ?

On retrouve les véhicules des constructeurs japonais qui on créé la norme, comme Nissan (et donc les Renault), Kia ou encore Mitsubishi. Les Tesla peuvent les utiliser avec un adaptateur.

Où sont les bornes ?

Dans son bilan de 2017, CHAdeMO affirme disposer de 6 060 bornes en Europe, soit 50 % de plus qu’en 2016. La norme s’impose ainsi comme la plus répandue en Europe. Vous pouvez retrouver leur localisation sur combo-map.com. Cette carte reprend les données d’une des cartes de référence, chargemap.com, mais ne la croise pas avec d’autres comme peut le faire la carte CCS.

Et à l’avenir ?

La CHAdeMO Association a annoncé en mars 2018 que les bornes utilisant son standard pourront délivrer jusqu’à 400 kW.

Superchargeur Tesla Superchargeur : une borne performante réservée au constructeur

Une borne Tesla Superchargeur dispose d’une puissance de 145 kW, et peut charger un véhicule seul jusqu’à 120 kW en courant direct. Si deux véhicules sont branchés à la station, la puissance sera répartie. Il est donc préférable de brancher votre véhicule à une station sans voiture voisine si vous souhaitez recharger votre véhicule plus rapidement. Il faut environ 40 minutes pour recharger sa Tesla à 80 % de sa batterie.

Quels véhicules peuvent les utiliser ?

Les Tesla… et c’est tout. Depuis mai 2018, les Superchargeurs sont réservés aux trois modèles de la marque d’Elon Musk, la Model S, la Model X et la Model 3. Contacté par Numerama, Tesla a confirmé sa position : l’entreprise n’est pas opposée à un partage de ses bornes avec d’autres marques, qui pourraient aider également au déploiement. En octobre 2018, aucun n’a officiellement fait le premier pas.

Où sont les bornes ?

L’entreprise Tesla sélectionne et décide de l’installation de ses superchargeurs. Elle référence ainsi elle-même son réseau, sur son site, et tient la carte à jour. Au 15/10/2018, il y a 67 stations en France (400 en Europe), et 34 installations supplémentaires ont déjà été prévues. Chaque station comporte au moins une borne, et donc au moins deux prises.

Et à l’avenir ?

Tesla, par la voix d’Elon Musk, a évoqué 350 kW sur sa prochaine génération de bornes… mais reste très, très prudent : d’après le milliardaire, 350 kW sur une seule voiture, cela « défoncerait la batterie ». « Pour nous, poursuit-il, nous cherchons à aller vers du 200-250 kW) . Les partenariats avec d’autres marques ne sont pas exclus.