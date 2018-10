BMW ne cache pas que Tesla représente une menace de plus en plus grande sur le marché des voitures premium.

Les illustres constructeurs automobiles ont chacun leur avis sur Tesla qui, quoi qu’on en dise, est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière avec ses voitures électriques à la pointe. On a par exemple vu Porsche et Ferrari miser sur une communication agressive. BMW, pour sa part, préfère rendre à César ce qui est à César.

Ainsi, à l’occasion d’une interview accordée à Bloomberg le 2 octobre 2018, Bernhard Kuhnt, CEO de la branche américaine, a expliqué, « Tesla est en train d’augmenter ses volumes, et ils mettent la pression sur notre segment de marché. » Durant le troisième trimestre de l’année 2018, la firme américaine a pulvérisé ses records en termes d’unités produites et de livraisons.

BMW ne sous-estime pas Tesla

En bref, BMW ne souhaite pas sous-estimer Tesla, malgré tous les problèmes rencontrés par la startup ces derniers mois. À tel point que Bernhard Kuhnt n’a pas caché son bonheur d’avoir connu un mois de septembre positif, même si les ventes n’ont augmenté que de 1,3 % sous l’impulsion des bonnes performances commerciales du SUV X3. Pour sûr, le visage du segment premium est en train de changer et BMW doit s’adapter.

On imagine que le géant allemand attend non sans impatience le lancement de la déclinaison commerciale du concept iX3, présenté lors du Mondial de l’Automobile organisé à Paris. S’il veut rivaliser avec Tesla, il faudra bel et bien marcher sur ses plates-bandes et miser sur un savoir-faire qui n’est plus à prouver. Dans tous les cas, la course promet d’être intéressante à suivre pour les observateurs.