C'est au salon d'Hanovre que la branche turque de Ford a dévoilé le F-Vision, un concept de poids lourd autonome.

Sur le marché des poids lourds, les observateurs attendent avec impatience la commercialisation du Semi de Tesla, dont l’autonomie fait rêver (800 kilomètres). Mais ils devraient garder aussi un peu de leur attention pour le F-Vision de Ford, un concept de camion autonome présenté dans une vidéo datée du 24 septembre 2018.

Pour l’heure, le F-Vision est très loin d’une déclinaison en version commerciale. Créé en seulement quatre mois par les ingénieurs et les designers de Ford Otosan, il n’est que la matérialisation d’une vision d’un futur où le camion pourra rouler seul. Et communiquer avec l’environnement grâce à sa face avant.

Le camion du futur selon Ford

La présentation, très futuriste, n’en dit pas beaucoup sur les caractéristiques techniques du véhicule, tout du moins celles qui sont visées par Ford. Au moins peut-on apprécier son design épuré et moderne. Avec sa philosophie définie comme « éthique, rationnelle, humaine et adaptative » et sa conduite autonome de niveau 4, le F-Vision pourra rouler sur des voies rapides et se synchronisera avec les utilisateurs qu’importe le mode de conduite. Smart, il se connectera automatiquement à sa remorque.

Le F-Vision ira même jusqu’à se fondre dans le décor avec des matériaux dits intelligents. Ainsi, dans un contexte urbain, les vitres se métamorphoseront pour étendre la vision du conducteur. Sur une autoroute, elles se teinteront à nouveau pour donner au camion caméléon « un look de machine. » La face avant, quant à elle, laissera libre court à l’imagination du propriétaire.

Ford n’a pas oublié de placer le mot-clef marketing Co-Pilot360, qui correspond à sa suite d’assistants et d’aide à la conduite déjà installés dans ses voitures d’aujourd’hui.

Crédit photo de la une : Ford Signaler une erreur dans le texte