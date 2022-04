« Bon état » ou « comme neuf » ? Choisissez vous-mêmes les smartphones reconditionnés de Hubside.Store

Dans le petit monde du marché reconditionné, Hubside.Store (du groupe Indexia) fait presque figure d’OVNI. La société française a en effet pignon sur rue grâce à un large réseau de boutiques, et cela change tout.

« Bon état » ou « comme neuf » ? Il est difficile de juger de l’état d’un produit reconditionné quand on ne l’a pas devant les yeux. C’est un problème récurrent de ce marché, qui est principalement composé d’enseignes qui fonctionnent 100 % en ligne. C’est d’autant plus dommage pour ce secteur en pleine croissance, qui permet de rallonger la durée de vie des appareils électroniques tout en faisant des économies.

Cette difficulté, Hubside.Store la surmonte très simplement grâce à un vaste réseau de boutiques physiques. L’enseigne « made in France » en compte plus de 80 sur tout l’hexagone et en totalise une centaine en Europe. En 2022, Hubside.Store a prévu de continuer son déploiement en visant 100 nouvelles boutiques.

Les boutiques physiques manquaient au marché du reconditionné

Quoi de mieux pour connaître l’aspect d’un smartphone reconditionné que de l’avoir entre les mains ? C’est l’avantage des boutiques physiques. Hubside.Store, qui compte un site marchand et un réseau de boutiques, vous permet d’examiner en détail les produits reconditionnés avant de passer à l’achat. Une étape supplémentaire qui rassure, puisque les éventuels impacts ou rayures pourront être évalués par vos soins.

Une boutique Hubside.Store // Source : © Paulette Chheav

Si un magasin n’a pas ce que vous recherchez, il est tout à fait possible de passer commande sur le site et de sélectionner le « click and collect ». Le produit vous attendra alors en boutique, et sera prêt à être examiné sous toutes les coutures. Hubside.Store applique d’ailleurs une garantie « satisfait ou remboursé » d’un délai de 30 jours. Vous n’êtes donc pas obligés de vous décider dans la minute.

Un catalogue qui offre bien plus que des smartphones

Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei… Les boutiques Hubside.Store disposent d’un large choix de produits des plus grandes marques. Il y a des smartphones reconditionnés bien sûr, avec des produits allant de « bon état » à « parfait état », mais aussi des appareils flambants neufs. Dans les deux cas, les smartphones vendus par Hubside.Store sont garantis 24 mois. De quoi rassurer celles et ceux qui craignent que la durée de vie d’un smartphone reconditionné soit réduite.

Des smartphones chez Hubside.Store // Source : © Paulette Chheav

Au-delà des smartphones, Hubside.Store propose également de nombreux autres produits dans son catalogue, qu’ils soient neufs ou reconditionnés :

des ordinateurs (MacBook Pro ou Air) ;

des tablettes (iPad de diverses configurations, Samsung Galaxy Tab, etc.) ;

des montres connectées (Apple Watch, Samsung Watch, Garmin, etc.).

Hubside.Store a également la particularité de proposer un large éventail de services concernant la location de certains produits. Besoin d’un drone ou d’une trottinette électrique pour les vacances, ou encore d’une voiture pour une escapade ? L’enseigne vous propose de les louer entre 1 et 10 jours par mois, à partir de 9,99 euros seulement avec l’offre Hubside Pass’Location.

Des produits reconditionnés en France, et par Hubside.Store

Hubside.Store ne fait pas que vendre des produits reconditionnés, c’est aussi elle qui les répare. L’enseigne dispose de son propre centre de réparation, situé en France. Il emploie 100 techniciens et réparateurs qui reconditionnent les appareils avant de les envoyer en boutique avec des pièces d’origine constructeur. Tous les produits sont testés (côté logiciel et hardware), et réparés si besoin. Le tout se passe à une échelle locale, évitant ainsi des allers-retours à l’étranger. Cette logique d’économie circulaire est l’un des piliers d’Hubside.Store.

Vous pouvez également contribuer à élargir le catalogue de produits Hubside.Store. L’enseigne se propose de racheter les smartphones que vous lui amenez. L’aspect physique est examiné par l’enseigne, qui vous fera une estimation et une proposition de rachat. L’appareil sera ensuite envoyé dans l’atelier Hubside.Store pour lui offrir une seconde jeunesse.

Pour les produits trop anciens ou abîmés, Hubside.Store s’engage à les recycler. Un geste non seulement responsable, mais aussi solidaire, qui vous permet d’obtenir un bon d’achat de 15 euros à utiliser en boutique. En parallèle, 10 euros sont également reversés à Emmaüs Connect.

Le meilleur du reconditionné en magasin chez Hubside.Store

L’iPhone XR 64 Go en bon état à partir de 59 euros avec des écouteurs offerts en échange d’un iPhone X en bon état

L’iPhone 12 Pro 128 Go en bon état à partir de 279 euros en échange d’un iPhone 11 Pro 512 Go en parfait état

Voici quelques-unes des offres que vous pouvez trouver dans les boutiques Hubside.Store pendant ce mois d’avril.

Il y a également de très belles offres à découvrir sur le site marchand de l’enseigne. L’avantage, c’est que la livraison est offerte et garantie en moins de 24 heures pour toute commande passée avant 13 heures. Voilà de quoi remplacer son smartphone en un rien de temps.