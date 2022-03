Avec -40 % sur ce kit Philips Hue, la domotique devient plus abordable

[Deal du jour] Les produits Hue ne sont plus à présenter ! Il s’agit de la solution de lumière connectée la plus complète, mais coûteuse. La Fnac devrait faire plaisir à plus d’un avec le kit de démarrage + prise connectée, qui profite d’une réduction de 80 euros, passant de 199 euros à 119 euros.

Les Philips Hue sont les ampoules connectées les plus populaires sur le marché. Les ampoules de la marque danoise sont très appréciables, car l’installation se fait facilement et l’usage est intuitif. Pour les allumer, les éteindre, changer la couleur, il suffit de passer par une application ou votre voix grâce à une intégration parfaite avec Siri, Alexa et Google Assistant. Toutefois, les ampoules Hue ont la réputation d’être coûteuses, mais il n’est pas rare de tomber sur de belles affaires, comme c’est le cas aujourd’hui, 4 mars 2022, avec ce pack remisé à 40 %.

Ce pack est un bon début pour démarrer avec les ampoules connectées Hue. Elles sont au nombre de deux, avec un pont de connexion, un interrupteur et une prise. Proposé habituellement à 199,99 euros, il est en ce moment à 119,99 euros à la Fnac.

Philips Hue

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi choisir la solution de Philips ?

Philips Hue est la marque qui a fait rentrer bien des foyers dans l’ère de la lumière connectée. Ses produits sont reconnus pour leur qualité de fabrication et leur capacité à générer des économies d’énergie. Mieux encore, il n’y a pas besoin de refaire son installation électrique pour profiter de la gamme Hue. Le constructeur a bien conçu ses produits pour éviter toute mauvaise aventure lors de l’installation. Cela se fait simplement puisqu’il suffit de connecter le pont de connexion à une prise secteur. Ce pont est indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee.

Quelle est la véritable force des Philips Hue ?

Même si la concurrence a fait de gros progrès ces dernières années, force est d’avouer que Hue reste la référence en matière de simplicité d’utilisation. C’est surtout la personnalisation qui rend l’expérience excellente. Dans ce pack vous retrouverez deux ampoules connectées White & Colour E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées, pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon.

Vous pourrez très facilement régler l’intensité et la couleur des ampoules directement depuis l’application Philips Hue. De cette façon, vous pouvez les contrôler à distance, depuis votre smartphone. L’appli est bien pensée, facile à appréhender. Il est possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, ou simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Que dire de plus ?

Le pack de démarrage présenté ici intègre également un interrupteur à installer sur un support mural : il vous permettra aussi d’allumer et éteindre vos ampoules. Et bonne nouvelle, pas besoin de faire des travaux pour tirer des câbles électriques, cet interrupteur fonctionne sans-fil. Enfin, on retrouve une prise connectée qui va faire d’un de vos luminaires classiques, sans ampoule connectée, un luminaire connecté que vous pourrez allumez et éteindre via les fonctions Hue.

