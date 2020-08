Jérôme Durel - 01 août 2020 Tech

Sécuriser sa maison ou son appartement est primordial, surtout quand il est laissé seul en période estivale. Cela tombe bien, Verisure propose en ce moment une remise de 50% sur le prix du matériel installé dans le cadre d'un Pack Protection de la firme.

Vous allez certainement passer beaucoup de temps loin de chez vous pendant les vacances. Malheureusement, les congés estivaux sont aussi propices aux cambriolages. Si vous souhaitez investir dans une solution de sécurité complète, Verisure propose en ce moment une offre intéressante : 50 % de remise sur le prix (hors taxe) du matériel des Pack Protection, d’une valeur minimale de 199 euros HT. Elle est disponible jusqu’au 9 août 2020.

Verisure, comment ça marche ?

Verisure base la sécurité d’une maison sur la surveillance et sur les alarmes. Ainsi, leurs offres comptent un système d’alarme et de télésurveillance qui protègeront votre maison lorsque vous êtes absents.

À votre retour, vous n’avez qu’à placer votre badge sur la centrale d’alarme pour la désactiver facilement. Selon l’offre choisie, 3 à 6 badges vous sont fournis. Ère de la maison intelligente oblige, tout le système peut être géré à distance sur votre smartphone Android ou iOS depuis l’application My Verisure.

En cas d’intrusion dans votre maison, l’alarme s’enclenche, prévient les équipes Verisure qui se chargent d’alerter les autorités. Les alarmes possèdent même une fonction antibrouillage pour être en liaison avec les agents dans tous les cas.

Concernant les frais à payer, il faudra s’acquitter d’un abonnement mensuel à hauteur de 37 euros minimum, et ajouter le prix du système d’alarme. Ce dernier pourra être loué ou payé comptant. Dans les deux cas, sachez que le prix est variable en fonction du logement.

Le prix définitif sera donc établi dans un devis dressé par Verisure après rendez-vous avec un professionnel qui viendra analyser la sécurité actuelle de votre maison et sélectionner l’offre et les outils les plus adaptés à votre cas (ce rendez-vous est gratuit et sans engagement). C’est une des forces de Verisure : l’installation est sur mesure.

Les offres Verisure et les packs Protection

Verisure se base sur deux offres principales pour les particuliers : Initiale et Optimale.

La première est, comme son nom l’indique, l’offre de base avec l’essentiel du matériel nécessaire pour sécuriser sa maison. On y trouve une centrale d’alarme portable avec interphone, trois badges, des détecteurs de mouvements, de chocs et d’ouverture, etc.

L’offre optimale propose tout cela avec quelques extras comme trois badges supplémentaires, un diffuseur de brouillard qui enfumera votre maison pour pousser les intrus à s’en aller ou encore un service d’intervention privé illimité qui se rendra à votre domicile en cas de doute.

Ensuite, vous pouvez opter pour des packs Protection optionnels, ce sont ces derniers qui bénéficient de la réduction de 50 %. Ils permettent d’ajouter 2, 3 ou 4 éléments de sécurité, la prise en charge des consommables (piles et batteries) le service d’intervention privé illimité. Un supplément de 4 euros est appliqué sur l’abonnement également.

L’installation

Tous ces outils nécessitent évidemment d’être installés chez vous. Cette installation est réalisée par un technicien de Verisure qui effectuera non seulement de la mise en place des différents éléments, mais aussi le paramétrage et vous donnera toutes les explications nécessaires au fonctionnement du service. Notez toutefois que ces frais sont facturés, là encore en fonction de votre logement et du nombre de modules de sécurité choisis. Il faut généralement compter quelques centaines d’euros.

Rappelons que l’offre promotionnelle est disponible jusqu’au 9 août 2020.

