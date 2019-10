Lancé en juillet dernier, le Sony WH-XB900N profite d'ores et déjà d'une baisse de prix. Au lieu de 249 euros, le nouveau casque audio de la gamme Extra Bass du constructeur japonais est aujourd'hui proposé à 169 euros sur Amazon, soit 80 euros d'économie sur le prix d'origine.

Sur le marché des casques sans fil, il y a le WH-1000XM3… et il y a les autres. Présenté à l’IFA 2018 avec de solides arguments, il s’est vite imposé comme un modèle incontournable pour les oreilles des utilisatrices et utilisateurs et n’a d’ailleurs pas eu besoin de remplaçant en 2019. Pourtant, Sony a tout de même dévoilé un nouveau casque audio l’été dernier. De son nom WH-XB900N, il appartient à la gamme Extra Bass du constructeur et reprend, grosso modo, les mêmes fonctionnalités que son aîné, mais pour moins cher.

On le trouve aujourd’hui à 169 euros sur Amazon, contre 249 euros à sa sortie.

Quels sont les points communs avec le WH-1000XM3 ?

Pour commencer, le design du XB900N s’est fortement inspiré du 1000XM3. En effet, on retrouve globalement la même forme de casque avec l’arceau réglable et les oreillettes circum-auriculaires pliables et orientables à 90 degrés. Le tout est un peu plus arrondi pour paraître légèrement plus imposant, mais ils partagent pourtant le même poids, à savoir 255 grammes.

Le XB900N reprend surtout les nombreuses fonctionnalités de son aîné, comme le panneau tactile sensitif, la connexion Bluetooth 4.2 avec une compatibilité aptX HD et LDAC, l’intégration de Google Assistant et Alexa, et bien d’autres encore. Même l’autonomie est tout aussi exemplaire que le 1000XM3, estimée à environ 30 heures selon le constructeur.

Dès lors, quelle est la principale différence avec le WH-1000XM3 ?

Le casque Sony WH-XB900N propose d’ores et déjà une bonne isolation passive grâce à ses coussinets. Toutefois, il embarque également la fonction de réduction de bruit active pour réduire les parasites pendant l’écoute. Résultat ? C’est suffisant pour s’immerger un peu mieux dans sa musique, mais force est de constater que l’efficacité n’est pas au niveau du 1000XM3. De même pour les fonctionnalités d’attention rapide ou d’écoute des bruits environnants, celles-ci n’arrivent pas vraiment à convaincre, notamment face à la concurrence sur le même segment tarifaire.

