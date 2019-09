Pour atteindre un remplissage d'écran de 99,6 %, le Nex 3 de Vivo opte pour un écran Waterfall et supprime les boutons physiques des tranches.

La course au borderless a trouvé son nouveau maître. Présenté dans une vidéo publiée sur YouTube le 16 septembre, il se nomme le Vivo Nex 3 et se distingue par son impressionnant ratio d’écran atteignant les 99,6 %. Pour repousser les bords toujours plus loin, le constructeur opte pour un écran Waterfall, qui déborde beaucoup (trop) sur les côtés, et supprime les boutons physiques. En quelque sorte, le Vivo Nex 3 rappelle le concept Apex 2019, qui avait séduit la presse spécialisée.

Pour remplacer les boutons situés sur la tranche, chargés de gérer le volume et d’allumer/éteindre le téléphone, le Vivo Nex 3 s’en remet à la technologie Touch Sense. Elle intègre des commandes virtuelles associées à un retour haptique (pour donner l’impression que l’on appuie vraiment sur quelque chose). On demande à tester.

Vivo Nex 3 atteint presque le borderless à 100 %

Avec son design sans encoche ni trou dans l’écran, le smartphone peut miser sur sa dalle OLED de 6,89 pouces pour en mettre plein la vue (même si elle n’est que FHD+ avec une définition de 2256 x 1080 pixels). Par exemple, le pic lumineux peut atteindre les 800 nits — un gros plus pour les contenus HDR (HDR10). Pour animer le Vivo Nex 3, on retrouve une puce Qualcomm Snapdragon 855 Plus épaulée par 8 ou 12 Go de RAM. Sa batterie de 4 500 mAh est compatible avec la charge rapide à 44W (un peu plus de 60 minutes pour faire le plein complet).

Au dos, on découvre un triple capteur disposé dans un cercle (ça change des carrés) : un principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels. Pour les selfies, Vivo continue de faire confiance à sa caméra rétractable. Elle grimpe à 16 mégapixels. D’obédience 5G, le Vivo Nex 3 n’est pas encore annoncé pour l’Europe mais la firme chinoise est en discussion avec de potentiels partenaires.

Reste une interrogation : si le smartphone plante, comment fait-on pour le redémarrer avec un hard reboot ?

Crédit photo de la une : Vivo Signaler une erreur dans le texte