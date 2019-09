L'un des produits que pourrait annoncer Microsoft durant sa conférence Surface du 2 octobre serait un ordinateur portable équipé d'un écran de 15 pouces.

La tendance est visiblement aux PC portables équipés d’un grand écran. Alors que l’on prête à Apple l’envie de lancer prochainement un MacBook Pro doté d’une diagonale de 16 pouces, Microsoft pourrait annoncer un Surface Laptop 15 pouces durant son événement planifié pour le 2 octobre. L’indiscrétion, datée du 14 septembre 2019, est signée WinFuture, média allemand souvent bien informé sur les projets de la firme de Redmond.

L’ajout d’une déclinaison 15 pouces serait la plus grande nouveauté de la troisième génération du Surface Laptop. Aujourd’hui, le notebook n’est proposé qu’en 13,5 pouces et il faut se rabattre sur un Surface Book 2 pour avoir un plus grand écran (l’hybride, plus cher, est disponible dans les deux tailles).

Le Surface Laptop 3 offrirait un écran de 15 pouces

En déclinaison 15 pouces, le Surface Laptop 3 offrirait le même ratio 3:2 que son homologue 13,5 pouces. Il conserverait également la compatibilité avec le stylet. En revanche, il pourrait gagner quelques attributs plus haut de gamme, comme une meilleure définition (le Surface Book 2 s’arrête à 2256 x 1504 pixels). De son côté, le Surface Laptop 3 équipé d’un écran de 13,5 pouces recevrait une mise à jour des composants, entre autres ajouts (un port USB-C ?).

Ce supposé Surface Laptop 3 avec une dalle de 15 pouces marcherait clairement sur les plates bandes du Surface Book 2 — l’appareil nomade le plus haut de gamme dans le catalogue Surface (on le reconnaît à sa charnière permettant de détacher l’écran du clavier). On s’attend d’ailleurs à ce que Microsoft n’officialise pas un Surface Book 3 pendant sa conférence — réservant l’annonce pour plus tard.

Outre le Surface Laptop 3, la firme de Redmond devrait profiter de sa prise de parole pour présenter la Surface Pro 7 (avec un port USB-C) et évoquer sa Surface dotée de deux écrans. Le produit pliable a fait beaucoup parler ces derniers mois et a tout du one more thing que les fans de la marque attendent pour bien terminer l’année.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte