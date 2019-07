Épargnez-vous la corvée de passer de l'aspirateur, prenez un robot à la place. L'aspirateur-robot Roborock S50 est à 339 euros sur Cdiscount.

Le bon plan

On sera bientôt tous remplacés par des robots, mais cela peut aussi avoir du bon. Par exemple, cela peut vous éviter d’avoir à passer l’aspirateur. Offrez-vous aujourd’hui l’aspirateur-robot Roborock S50. Il est proposé à 339 euros sur Cdiscount au lieu de 399 euros habituellement.

Le Roborock S50 est un aspirateur-robot très complet au regard de son prix. Son élément différenciant principal est son télémètre laser, généralement réservé à des modèles plus onéreux. Il lui permet de cartographier précisément le logement et de le nettoyer ainsi plus efficacement et tout en lui évitant de se cogner un peu partout.

Une fois la maison cartographiée, vous pourrez décider de l’envoyer dans une pièce spécifique via l’application. Cette dernière est complète en permettant notamment de suivre l’état de l’aspirateur, l’usure des brosses, la propreté du filtre et bien évidemment le taux de remplissage du bac.

Il capable de nettoyer aussi bien les surfaces dures que les tapis qu’il franchira sans problème, tout comme les pas de porte. Il adaptera automatiquement la vitesse de la brosse en fonction de la surface. Attention cependant, il a un peu plus de mal sur les tapis à poils longs, et rencontre quelques difficultés lorsqu’il s’agit de passer sous les meubles aux pieds courts comme les tables basses. Son format rond l’empêche enfin de nettoyer parfaitement les coins.

Des petits défauts largement compensés par l’excellente autonomie de l’appareil. D’après le test de nos collègues de FrAndroid, il est capable de nettoyer une centaine de mètres carrés sur une seule charge en mode turbo. Si vous habitez dans plus grand, il reviendra tout seul à sa base et repartira une fois le plein d’énergie fait. Reste le petit bonus : il est compatible Alexa et Google Assistant.

Pourquoi recommande-t-on le Roborock S50 ?

Un aspirateur-robot très complet ;

À un prix raisonnable ;

Son excellente autonomie.

L’aspirateur-robot Roborock S50 est disponible à 339 euros chez Cdiscount.