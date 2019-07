Si vous savez ce que vous faites avec un service web et ses accès sur votre smartphone, vous n'avez pas à culpabiliser de vous amuser.

Ces derniers jours, l’application FaceApp revient dans l’actualité grâce à une série de filtres appliqués aux visages en temps réel. Ils permettent de faire sourire un visage, de le rajeunir, de changer ses cheveux… ou de le vieillir. Le tout, avec un réalisme édifiant qui fait que les photos se retrouvent énormément partagées sur les réseaux sociaux, watermarkées d’un gros FaceApp. Cette mécanique entraîne des téléchargements supplémentaires et a fait de l’application l’une des plus téléchargées sur iOS et Android.

Données contre gratuité

Dès que la viralité de l’app a débuté, des voix se sont élevées pour mettre en garde, toujours avec la condescendance de ceux qui savent, contre cette app qui vole votre identité, conserve indéfiniment vos photos et les réutilisera à volonté. C’est en effet présent dans les CGU de FaceApp et même si l’application se rémunère avec une version pro par abonnement à 19,99 € / an, on peut se demander si ces clichés ne seront pas utilisés à des fins commerciales.

Ce qui semble sûr, c’est que toute la technologie derrière FaceApp repose sur des algorithmes entraînés par les images uploadées par les utilisateurs et utilisatrices du service. Dès lors, comme sur la plupart des applications gratuites utilisant des photos, vous consentez à la laisser utiliser ce que vous uploadez.

Mieux vaut savoir ce que l’on fait sur le web et prendre des décisions responsables en connaissance de cause

L’autre critique qui a été formulée est fondée sur une incompréhension : sur iOS du moins, FaceApp n’a pas accès à la totalité de votre galerie même si vous avez refusé la permission d’y accéder. En réalité, comme l’explique TechCrunch, FaceApp utilise une permission unique mise en place par iOS 11 qui considère que lorsque vous avez choisi d’uploader une photo, pris un cliché et cliqué consciemment sur valider, vous avez fait un choix positif et informé. Le problème vient de la formulation de l’option dans les réglages : quand le partage est réglé sur « Jamais », l’utilisateur attend que ce soit réellement « Jamais » et pas « Jamais sauf si je fais une action pour dépasser cette restriction ». Comme il l’a fait pour la géolocalisation, Apple aurait tout intérêt à introduire une autre formulation comme un « Juste quand l’app me le demande ».

Tout cela étant dit et su, il est clair que vous n’avez pas à culpabiliser ou à craindre d’utiliser FaceApp. Au pire, vous verrez une publicité personnalisée, au mieux vous aurez enrichi la base de données d’une app inutile. Cela ne changera ni le monde, ni votre vie. Sur-interpréter l’usage des données crée une paranoïa jamais bonne pour la connaissance éclairée du numérique et de ses enjeux : mieux vaut savoir ce que l’on fait sur le web et prendre des décisions responsables en connaissance de cause. Car tout n’est pas sérieux en ce monde, il n’est probablement pas nécessaire d’ajouter une charge mentale et de la culpabilisation autour d’une app qui vous a fait prendre 30 ans sur une photo et occasionné quelques fou-rire.