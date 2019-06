Avec Google Chrome et Safari, Mozilla Firefox est un des navigateurs web les plus populaires. Vous l'avez sans doute déjà utilisé, mais savez-vous d'où vient son nom ?

Le nom « Mozilla Firefox » est divisé en deux parties : d’abord le nom de la société qui a développé le navigateur web, puis un titre propre à ce dernier. L’origine du premier terme vient d’un ancien navigateur maintenant disparu : Netscape Navigator. « Mozilla », un mélange entre « Mosaic » et « Godzilla », était son premier nom de code.

Il a été repris en 1998 pour désigner un nouveau projet visant à créer une version open source des logiciels internet de Netscape (Mozilla Suite) et une organisation chargée de développer ces programmes (Mozilla Foundation).

Quelques années plus tard, en avril 2003, la Mozilla Foundation annonce la création d’un nouveau navigateur Web, imaginé à l’origine par Dave Hyatt, Joe Hewitt et Blake Ross, afin de remplacer celui de Mozilla Suite. Ce but est atteint le 9 novembre 2004 avec le lancement de la version 1.0 de Mozilla Firefox. Pendant son année et demi de développement, le projet est passé par plusieurs noms.

Du phénix au renard de feu

Les premières versions du navigateur de Mozilla, apparues sur internet à partir du 15 mai 2003, se nommaient Phoenix, du nom de l’animal mythique capable de renaître de ses cendres. Cette appellation n’a pas tenu très longtemps puisque dès le 28 juillet 2003, la fondation a été forcée de l’abandonner « à cause d’un problème de marque déposée par la société Phoenix Technologies. » Pas vraiment étonnant vu la popularité de l’animal.

Le navigateur devient alors Mozilla Firebird, mais là encore son nom dérange. Cette fois, ce sont les membres du projet Firebird, une base de donnée open source, qui se plaignent. Après plusieurs mois, le groupe Mozilla finit par céder et le 9 février 2004, son président Mitchell Baker annonce un dernier changement : « Pour éviter d’empiéter sur un autre projet open source, nous avons décidé que le nom de notre produit passerait de Mozilla Firebird à Mozilla Firefox. »

Firefox : un choix par défaut

Pourquoi Firefox ? Visiblement, la fondation Mozilla en avait assez de modifier régulièrement le nom de son navigateur. Dans une FAQ publiée quelques jours après le dernier changement, elle justifie son choix ainsi : « Firefox ressemble à Firebird. On s’en souvient facilement, ça sonne bien et ça désigne un panda roux. On l’aime bien et nous n’avons pas trouvé un seul projet ou compagnie ayant le moindre rapport avec un navigateur web qui porte ce nom. »

