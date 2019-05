L'iPad d'Apple 2018 est l'une des tablettes qui affiche le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il est aujourd'hui affiché à 259 euros sur eBay, contre 358 euros sur l'Apple Store. De plus, un étui de protection d'une valeur de 50 euros est offert !

Avec l’iPad 2018, Apple a signé un produit élégant, performant et abordable qui lui permet d’offrir une expérience bien plus riche et complète que la plupart des solutions Android proposées au même prix. Livré avec un Smart Cover, on le trouve aujourd’hui à 259 euros sur eBay, soit une économie d’environ 100 euros environ sur son prix d’origine.

L’iPad 2018 conserve le design classique et authentique des tablettes de la firme de Cupertino. On retrouve alors un écran Retina de 9,7 pouces avec une définition 2 048 x 1 536 pixels, qui propose un « revêtement oléophobe » permettant de résister plus facilement aux traces de doigts.

Même si elle embarque la même puce que l’iPhone 7 (A10 Fusion), cette configuration — accompagnée de 2 Go de mémoire vive — est largement suffisante pour profiter d’une expérience utilisateur totalement fluide sous iOS 12, tout en utilisant les nouveautés du système d’exploitation de la marque à la pomme. Également aucun souci pour faire tourner les jeux 3D de l’App Store, même s’il montrera quelques limites sur les plus gourmands d’entre eux.

Avec sa batterie de 8 827 mAh, l’autonomie est plus que confortable au quotidien et c’est là un des véritables atouts de cette tablette. Elle peut facilement tenir pendant plusieurs journées d’utilisation avant d’éprouver le besoin d’être branché à une prise électrique, via son port Lightning.

Notez que ce modèle est compatible avec l’Apple Pencil (vendu séparément), une fonctionnalité qui était jusque-là réservée à l’iPad Pro.

Pourquoi aime-t-on cette tablette ?

Son écran Retina

La puce A10 Fusion pour de bonnes performances au quotidien

Son autonomie excellente pour tenir pendant plusieurs jours d’utilisation

L’Apple iPad 2018 (32 Go) et son étui Smart Cover sont aujourd’hui disponibles à 259 euros sur eBay.

Notez que tous les produits Apple bénéficient d’une garantie d’un an minimum.