La guerre de prix toujours lieu chez les FAI sur la Fibre. Nouvelle offensive de Bouygues télécom qui remise son offre BBox Fit à 14,99 euros par mois pendant un an.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Autrefois uniquement proposée en xDSL, la Bbox Fit passe à la fibre. L’occasion de profiter de cette technologie à petit prix : pendant un an, l’abonnement est à 14,99 euros, location de box comprise, au lieu de 26,99 euros.

Difficile à battre pour cette offre jusqu’à 200 Mb/s en download et 100 en upload. Elle s’accompagne de la téléphonie fixe illimitée en France métropolitaine, les DOM et 110 destinations à l’international dont le Maroc, les USA ou le Canada et, bien évidemment, l’Europe. On remarquera en revanche l’absence de TV, comme cela a toujours été le cas sur les offres Fit. Il faudra donc passer par un service tiers comme Molotov. L’engagement est d’un an, et il ne faut pas oublier les 29 euros de frais de mise en service.

Si vous le souhaitez vous pouvez assortir à l’offre fixe une offre mobile à 2 euros ou, plus intéressant, un forfait Sensation 50 Go à 9,99 euros par mois pendant un an puis 24,99 euros. Dans ce cas de figure, vous payez 24,98 euros pendant un an puis 49,98 euros à partir la date anniversaire de la souscription de l’offre.

À qui s’adresse cette offre ?

Celles et ceux qui veulent passer à la fibre à prix plancher

Celles et ceux qui regardent peu ou pas la TV

Celles et ceux qui sont éligibles à la fibre (évidemment)

L’abonnement Bbox Fit à 14,99 par mois pendant un an est disponible jusqu’au 26 mai, sauf prolongations.