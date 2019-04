Commercialisée à 349 euros à sa sortie, la Xbox One S avec 1 To de stockage est aujourd'hui disponible à 170 euros sur Amazon et Cdiscount, soit la moitié du prix d'origine.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Si vous souhaitez avoir un lecteur Blu Ray 4K qui ne sert pas uniquement à lire vos films préférés sur grand écran, la Xbox One S est la machine qui s’impose dans votre salon. On trouve aujourd’hui le modèle avec 1 To de stockage à seulement 170 euros sur Amazon et Cdiscount.

Si la Xbox One S All Digital (une version sans lecteur de disque) sera bientôt une réalité pour un prix de lancement à 229 euros, il est aujourd’hui possible de se procurer le modèle d’origine à moindres prix. Une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas se passer du lecteur Blu Ray 4K intégré dans la machine de Microsoft.

En effet, il serait dommage de se priver de sa belle collection personnelle de Blu Ray, surtout que la console est compatible avec les technologies HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X, pour une expérience cinématographique optimale (à condition d’être équipé chez soi).

Cependant, il ne faut pas oublier que la Xbox One S reste avant tout une console de jeux de dernière génération. Elle offre un catalogue riche en exclusivités avec des licences comme Halo, Gears of War, Forza, Ori and the Blind Forest, ou encore plus récemment Sea of Thieves. De plus, la manette Xbox One — confortable et autonome — est tout simplement la meilleure pour jouer sur consoles.

Pourquoi aime-t-on cette console ?

Moins chère que la version « All Digital »

Avec un lecteur Blu Ray 4K

Et un accès à un riche catalogue d’exclusivités

La console Xbox One S 1 To est aujourd’hui disponible au tarif exceptionnel de 170 euros sur Amazon et Cdiscount. De plus, obtenez gratuitement le jeu Minecraft.