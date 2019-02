Les baskets connectées Nike Adapt BB sont censées se lacer toutes seules. Mais depuis quelques jours, ce n'est plus possible pour les utilisateurs d'Android.

Vous avez toujours rêvé de pouvoir dire : « désolé je suis en retard mes baskets ne voulaient pas se lacer » ? C’est désormais possible grâce à Nike : ses dernières baskets auto-laçantes ne fonctionnent pas sur Android. La marque a promis de résoudre ce bug.

Les Adapt BB sont des baskets connectées, qui ont pour particularité de se lacer toutes seules. On peut ajuster le niveau de serrage grâce à une application mobile – enfin, en théorie.

Mi-février, des utilisateurs de ces chaussures ont remarqué un bug. L’application Android ne fonctionne plus bien. Jonathan Warner, un développeur, a partagé sur Twitter des commentaires publiés sur le Google Play Store américain. On y lit des phrases très Black-mirroresques comme « la chaussure gauche ne s’appaire pas » ou « l’application indique qu’elle est connectée avec une autre paire de chaussures ».

Chez certaines personnes, le bug a cassé le moteur, rendant les chaussures complètement inutilisables, même manuellement.

The future is now, specifically that Nike didn't QA the *android* version of their Adapt app as thoroughly as their iOS app, and all customers with Android devices now have bricked shoes due to broken firmware update routine. @internetofshit pic.twitter.com/vBgoHUC9Y4

— Jonathan Warner🥑🚇🤖 (@Jaxbot) February 18, 2019