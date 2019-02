Annoncé le 20 février en grande pompe par Samsung, le Galaxy S10 - ou plutôt les Galaxy S10, car ils sont trois - est désormais disponible à la précommande. Les tarifs débutent à partir de 749 euros pour le Galaxy S10e et une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds est offerte avec les téléphones pour toute précommande.

Pour fêter les 10 ans de sa gamme Galaxy S, Samsung a décidé de revoir enfin le design de ses flagships. Annoncé le 20 février 2019 au soir, le Galaxy S10 marque en effet une rupture de design par rapport au Galaxy S9, simple évolution du Galaxy S8.

Le Galaxy S10 Le renouveau

Les nouveautés côté design sont nombreuses : le capteur d’empreinte est désormais placé sous l’écran de l’appareil, la (ou les, dans le cas du Galaxy S10+) caméra frontale est directement intégrée à l’écran sous la forme d’une petite bulle très esthétique et Samsung a pris la décision de conserver la prise jack. On se retrouve également avec un écran Super AMOLED, sûrement le meilleur du marché, aux bordures très fines. Il occupe désormais 94 % de la surface avant de l’appareil grâce à l’intégration du capteur photo frontal.

Dernière nouveauté intéressante du Galaxy S10, il dispose désormais de trois caméras à l’arrière. Elles se décomposent en un capteur principal de 12 MP à ouverture variable (f/1.5 et f/2.4, comme sur le Galaxy S9 et Note 9), un capteur secondaire avec un zoom optique ×2 et enfin d’un troisième capteur inédit de 16 MP disposant d’une lentille grand-angle afin de cadrer très large. Le Galaxy S10e, quant à lui ne possède que deux caméras dorsales : celle avec le zoom optique est en effet absente.

Précommandez au meilleur prix Les précommandes sont lancées pour les Galaxy S10e, S10 et S10+

Le Galaxy S10 est disponible à la précommande sur le site de Bouygues Telecom. Trois modèles sont proposés : le Galaxy S10, avec un écran de 6,1 pouces et un simple capteur frontal et le Galaxy S10+, avec un écran de 6,4 pouces et un double capteur frontal. Dans leur version de base, ils disposent d’un espace de stockage de 128 Go (extensible à l’aide d’une carte micro-SD) et de 8 Go de RAM. Le Galaxy S10 est disponible en précommande à partir de 999 euros tandis que le Galaxy S10+ est disponible à partir de 1199 euros.

Le Galaxy S10e est également disponible. C’est le moins cher des appareils, mais aussi le plus petit (son écran, qui n’est pas incurvé, ne fait « que » 5,8 pouces). Le capteur d’empreinte est situé sur la tranche droite de l’appareil et il embarque uniquement deux capteurs photo à l’arrière.

À titre d’exemple, il est possible de prendre l’un des Galaxy S10 avec un forfait Sensation 70 Go, afin d’étaler l’achat sur plusieurs mois.

Acheter un Galaxy S10E avec le forfait Sensation 70 Go avec un engagement de 24 mois (23,99 euros par mois la première année, puis 38,99 euros par mois) revient à 169,90 euros , auquel il faut ajouter ensuite 8 euros par mois en plus du prix mensuel du forfait.

avec le forfait Sensation 70 Go avec un engagement de 24 mois (23,99 euros par mois la première année, puis 38,99 euros par mois) , auquel il faut ajouter ensuite 8 euros par mois en plus du prix mensuel du forfait. Acheter un Galaxy S10 avec le forfait Sensation 70 Go avec un engagement de 24 mois (23,99 euros par mois la première année, puis 38,99 euros par mois) revient à 299,99 euros , auquel il faut ajouter ensuite 8 euros par mois en plus du prix mensuel du forfait.

avec le forfait Sensation 70 Go avec un engagement de 24 mois (23,99 euros par mois la première année, puis 38,99 euros par mois) , auquel il faut ajouter ensuite 8 euros par mois en plus du prix mensuel du forfait. Acheter un Galaxy S10+ avec le forfait Sensation 70 Go avec un engagement de 24 mois (23,99 euros par mois la première année, puis 38,99 euros par mois) revient à 399,99 euros, auquel il faut ajouter ensuite 8 euros par mois en plus du prix mensuel du forfait.

Bonus offert Une paire de Galaxy Buds offerte pour toute précommande

Notez pour finir que le fait de précommander un Galaxy S10 ou S10+ (mais pas S10E) entre le 20 février et le 7 mars prochain permet de recevoir le téléphone trois jours avant la date de lancement officiel, mais aussi de recevoir gratuitement une paire d’écouteurs sans-fil Galaxy Buds, d’une valeur de 149 euros. Il s’agit d’oreillettes Bluetooth que l’on recharge à l’aide d’un boîtier-chargeur, comme des AirPods, et que l’on peut recharger lui-même sans-fil… en les collants à la coque du téléphone grâce à la fonctionnalité de charge sans-fil inversée.