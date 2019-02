Google va enrichir le clic droit sur Gmail. Enfin !

Les interfaces des services web ont de moins en moins à envier aux logiciels. Le 12 février 2019, Google a annoncé que sa messagerie populaire Gmail ainsi que la version professionnelle G Suite recevront dans les semaines qui viennent une mise à jour des options liées au clic droit. Pour l’heure, il est seulement possible d’archiver, de marquer comme lu ou de supprimer un ou plusieurs messages. Dans cette nouvelle version, des tas de fonctionnalités se retrouveront à portée de ce menu contextuel.

Un clic droit plus polyvalent

D’après la capture d’écran fournie, il sera donc possible de :

Répondre

Répondre à tous

Transférer

Archiver

Supprimer

Marquer comme lu

Snoozer (mettre une alerte pour que le mail revienne plus tard)

Déplacer dans un dossier

Appliquer un label

Rendre la conversation silencieuse (pas de notification)

Chercher des emails de l’expéditeur

Ouvrir le mail dans une fenêtre complète

Toutes ces options permettront un accès beaucoup plus évident à certaines fonctionnalités avancées de la messagerie et permettront une meilleure organisation des mails. Et même si les fonctionnalités les plus puissantes de Gmail, malgré sa popularité, restent souvent cachées à la plupart des utilisateurs, on ne peut qu’apprécier ce mouvement de Google vers plus de clarté, sur une interface accessible en un clic.

Disponibilité du clic droit amélioré « entre 1 et 15 jours », d’après Google.

Si vous souhaitez connaître un peu mieux les secrets de Gmail, ce guide est fait pour vous.