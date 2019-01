La gamme 2019 d'iPhone s'articulerait autour de deux évolutions : le passage à l'USB-C et un triple capteur photo.

Après les ventes décevantes de sa gamme 2018 d’iPhone (rassurez-vous, tout va bien dans le compte en banque), Apple va devoir trouver un argument infaillible pour encourager un renouvellement. Et, selon un article publié par Bloomberg le 30 janvier 2019, le salut pourrait venir — encore — de la photo.

Apple envisagerait effectivement de passer au triple capteur au dos, tout au moins sur le supposé successeur de l’iPhone XS Max (modèle le plus gros). Cette nouveauté, déjà adoptée par certains concurrents évoluant sous pavillon Android, permettrait de prendre des clichés toujours plus beaux, par exemple en associant plusieurs clichés pris par des capteurs ultra-spécialisés.

Adieu port Lightning ?

Nos confrères évoquent une gamme 2019 similaire, en nombre, à celle de 2018. En bref, à la rentrée, Apple devrait annoncer des successeurs pour ses iPhone XS, XS Max et XR. Comme les Plus avant lui, ce serait donc le plus gros qui recevrait les meilleures évolutions, sachant que la firme de Cupertino entend améliorer Face ID (reconnaissance faciale) et doubler la durée des Live Photos (de 3 à 6 secondes, il faudra de la place…). Sans oublier un nouveau processeur maison toujours plus puissant.

L’année 2019 pourrait également signer le glas du port Lightning. Apple serait en train de tester des iPhone se rechargeant via USB-C. On rappelle que l’iPad Pro a déjà adopté cette transition, démarrée avec les MacBook. En toute logique, l’iPhone sera le prochain sur la liste.

Néanmoins, la vraie révolution serait prévue pour 2020 avec l’intégration d’une nouvelle technologie de caméra 3D pour offrir des fonctionnalités de réalité augmentée plus poussées. Pour ce faire, Apple miserait sur un scanner laser plutôt que la simple projection de points utilisée pour Face ID. Ce dispositif serait plus efficace pour percevoir les objets sur de longues distances.