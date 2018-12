La PlayStation 4 Pro et Slim sont en ce moment en promo chez de nombreux e-commerçants comme Amazon, fnac.com, Boulanger et Cdiscount. Elles passent à 299 euros et 199 euros, chose rarement constatée, notamment en ce qui concerne la PS4 Pro. Amis joueurs et joueuses, c'est le moment de faire des économies !

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

PlayStation 4 Pro à 299 euros Le bon plan

Les PlayStation 4 Pro et Slim profitent d’une jolie promotion en ce moment puisqu’elles passent respectivement à 299 et 199 euros sur Amazon et fnac.com. Des prix rarement vus sur ces consoles, et surtout pour le modèle le plus costaud.

Le prix de la PlayStation 4 Pro vient de descendre sous la barre des 300 euros, et c’est une agréable surprise pour l’ensemble des joueurs ! À ce tarif assez bas, vous aurez le droit à la plus puissante des consoles de Sony qui est capable d’afficher certains jeux en 4K et en HDR. Nous la conseillons vivement dans notre prise en main aux possesseurs de télé UHD, mais aussi aux personnes qui souhaitent s’équiper en prévision.

Et même si vous possédez une TV Full HD pour le moment, vous pourrez profiter d’amélioration du côté du framerate, comme dans Shadow of the Tomb Raider qui peut tourner à 60 FPS. Un changement qui est le bienvenu, surtout lors des séances de tirs.

À qui recommande-t-on la PS4 Pro ?

Aux joueurs souhaitant jouer à fond à leurs jeux PS4

Aux personnes possédant déjà ou prochainement une TV UHD

Aux gens qui attendaient depuis longtemps une baisse des prix sur ce modèle

Retrouvez la PS4 Pro à 299 euros au lieu de 449 euros sur Amazon et fnac.com. C’est donc le moment d’économiser près de 150 euros sur ce modèle surpuissant.

PlayStation 4 Slim à 199 euros

Il n’y en a pas que pour le modèle Pro puisque la PS4 Slim est elle aussi promotion chez plusieurs e-commerçants. Si cette dernière n’est pas aussi puissante que le modèle cité plus haut, elle a le mérite d’être compatible avec la technologie HDR qui amplifie les nuances de couleurs à l’écran.

C’est donc encore un très bon moyen de profiter de l’énorme catalogue de jeux de Sony à un prix abordable, 199 euros. Elle plaira sans doute aux amateurs de contenus multimédias à la recherche d’un produit sobre et élégant. La PS4 Slim est en effet une console très fine et aussi très silencieuse.

Pourquoi recommande-t-on la PS4 Slim ?

Parce qu’elle est abordable

Elle est compatible avec la technologie HDR

C’est une console petite et silencieuse

Retrouvez la PS4 Slim à 199 euros au lieu de 299 sur Amazon et fnac.com.

Vous souhaitez jouer à deux ? Vous retrouverez aussi la PS4 Slim avec deux manettes DualShock à 229 euros au lieu de 349 sur Amazon.