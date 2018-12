Comme l'iPhone 6, 6s et 7, les iPhone sans bouton Home pourraient avoir une coque officielle équipée d'une batterie.

Les iPhone sans bouton Home vont-ils avoir droit à une Smart Battery Case, coque de protection officielle qui prolonge l’autonomie avec une batterie intégrée ? C’est ce que semble indiquer une icône dénichée dans la dernière bêta de watchOS — une découverte partagée par 9TO5Mac le 6 décembre 2018.

Ladite icône compare le modèle actuel, disponible pour les iPhone 6, 6s et 7, avec une possible nouvelle version reprenant le design de l’iPhone X (que l’on reconnaît grâce à la disposition des capteurs photo situés à l’arrière). Dans un passé récent, ce genre d’indice a permis de révéler l’iPad Pro avec Face ID avant l’heure.

Une coque moche mais utile

Facturée 119 euros ( !), la Smart Battery Case se distingue d’abord par son design pas très élégant, qui bombe le dos de l’iPhone et inhibe son ergonomie (plus de poids, plus d’épaisseur). Selon la description officielle de celle de l’iPhone 7, l’accessoire onéreux permet néanmoins « d’atteindre 26 heures de conversation et 22 heures de navigation sur Internet en 4G LTE, ainsi qu’une lecture audio et vidéo prolongée ». Rien n’indique que ces performances seront promises pour les nouveaux iPhone.

Il reste également à confirmer avec quel(s) modèle(s) cette supposée Smart Battery Case serait compatible. On peut d’emblée exclure le XS Max, qui fournit déjà suffisamment d’autonomie en plus d’être gros (d’autant que les iPhone Plus n’ont jamais bénéficié de cette attention). On se demande surtout si Apple en sortira une pour l’iPhone X/XS et une autre pour l’iPhone XR, les mensurations des téléphones étant différentes.