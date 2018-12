Les téléphones 5G devraient coûter entre 200 et 300 dollars de plus, selon le patron de OnePlus. Et le prochain de la marque sera compatible. Faites le calcul.

La 5G rimera avec inflation. Dans une interview accordée à The Verge le 5 décembre 2018, au sortir sortir du Qualcomm Snapdragon Tech Summit, Pete Lau, CEO de OnePlus, a annoncé que ses téléphones compatibles devraient coûter entre 200 et 300 dollars de plus. Aujourd’hui, un OnePlus 6T démarre à 559 euros — on vous laisse donc faire le calcul.

Ce qui veut dire que OnePlus, connu pour ses produits aux prestations premium beaucoup plus abordables, pourrait perdre l’un de ses principaux arguments face à la concurrence. D’autant que l’intéressé estime que certains constructeurs n’augmenteront pas nécessairement le prix afin de gagner des parts de marché.

OnePlus lancera un smartphone 5G en 2019

OnePlus est donc prêt à sacrifier son élément de différenciation moteur pour une technologie prometteuse, et visiblement très demandée par ses utilisateurs. Pete Lau justifie : « La 5G est un sujet très important avec des défis à relever… Nous travaillons pour comprendre la technologie aussi vite que possible ».

De toute évidence, la firme chinoise tient aussi à être l’une des premières à sortir un téléphone compatible. Ce sera d’ailleurs le cas dès l’année prochaine en Europe, avec un smartphone qui sera équipé de la nouvelle puce de Qualcomm (le processeur Snapdragon 855). Pour l’heure, nous n’en savons pas plus sur le timing exact.

L’un des challenges posés par la 5G est à chercher du côté de la compatibilité avec tous les types de réseaux, qui ne seront pas forcément les mêmes d’un pays à l’autre. Comprendre : il sera compliqué de lancer un produit global. Et comme l’infrastructure nationale est encore loin d’être prête dans tous les pays, début 2019 semble être une fenêtre risquée.