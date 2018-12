La rédaction de Numerama est fière de vous présenter sa Wishlist : une page permanente qui recensera les meilleurs produits tech et pop du moment. Qualité et plaisir garantis, aussi bien pour les beaux cadeaux que pour les petits cadeaux de dernière minute.

Les fêtes de fin d’année approchent. 20 jours nous séparent de Noël, un peu plus du réveillon. Et avec cette période de l’année, vient immanquablement une question : qu’offrir ? Nous nous la posons aussi et en 2018, nous avons décidé d’offrir une réponse simple et pratique pour vous aider à faire vos listes de Noël ou pour trouver un petit cadeau de dernière minute. Son petit nom ? La Wishlist. Avec un grand W. Ou dans la langue de Molière que nous chérissons, la liste d’envies de Numerama.

Une page pratique et à jour

Vous y trouverez près de cinquante cadeaux à offrir qui ont tous en commun le fait d’avoir été testés et approuvés par la rédaction. Et contrairement à nos tests, qui peuvent concerner des produits géniaux, mais pas vraiment à offrir, nous nous sommes creusé la cervelle sur cette liste pour que chaque objet déclenche un sourire à l’ouverture du paquet.

C’est tout ce qui nous importait, au fond : vous aider à faire plaisir, quel que soit votre budget, avec des petits cadeaux mignons ou intelligents comme avec des beaux cadeaux tech (oui, quelques blagues se sont glissées dans le lot). Bref, il y en a pour toutes et tous — n’hésitez pas à utiliser le module de tri pour affiner votre sélection.

Transparence

Tout en bas de la page, nous avons tenu à poursuivre notre tradition de transparence envers nos lecteurs. Vous trouverez donc une FAQ qui vous permettra de comprendre comment nous avons sélectionné les objets et comment nous sommes rémunérés par certains e-commerçants présents sur la page. En toute indépendance éditoriale, toute la rédaction a participé à la création de cette liste.

Nous espérons que vous aimerez ce nouvel outil de Numerama et que vous trouverez votre bonheur dans l’une des cases. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques dans les commentaires de cet article.

Découvrir la liste d’envies de Numerama.