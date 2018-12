L'abonnement Netflix qui sera inclus (et non pas « offert ») dans l'offre Freebox Delta est celui de base à 7,99 euros par mois. Pour avoir accès à la HD et l'Ultra HD, il faudra dépenser plus.

Free a présenté deux nouvelles box ce 4 décembre 2018 ainsi que ses nouvelles offres : la Freebox Delta (abonnement à 49,99 euros par mois et 10 € en plus pour le Freebox Player) et la Freebox One (abonnement à 29,99 euros par mois pendant un an pour les 100 000 premiers, avant de passer à 39,99 euros).

Parmi les partenariats évoqués pendant cette conférence, l’un a retenu l’attention du parterre de journalistes : Netflix serait « offert » dans les deux abonnements. Qu’en est-il vraiment ?

Inclus ne veut pas dire offert

« Netflix est désormais disponible grâce à votre Freebox directement sur votre télévision. Nos abonnés auront accès à la meilleure expérience Netflix avec le son Devialet et la 4K HDR », a annoncé sur scène Thomas Reynaud, directeur général délégué d’Iliad (maison-mère de Free). « On a décidé d’aller plus loin, en vous offrant Netflix dans votre abonnement et sans surcoût », précise-t-il.

Mais il faut bien distinguer deux choses.

Déjà, une offre n’est jamais « offerte », mais son coût est répercuté sur le montant global de l’abonnement. S’il n’y avait pas Netflix dans son offre, on imagine mal que Free la vende tout de même à 49,99 €. Netflix n’est donc pas « offert », mais permet à Free de proposer une offre chère, avec un abonnement SVOD très en vogue inclus.

Seule l’offre sans HD est incluse

Vient la question de l’offre en elle-même. Les deux nouvelles offres de Free proposent bien la 4K HDR, soit le nec plus ultra de la haute définition, pour Netflix, la VOD et les chaînes compatibles. Mais l’abonnement Netflix qui est désormais « inclus » dans les deux abonnements ne comprendra, lui, même pas la version dite HD du service.

Comme on peut le voir brièvement dans la présentation de Thomas Reynaud, et plus en détails dans la brochure tarifaire de Free, l’offre Netflix concerne l’abonnement Essentiel, soit celui, basique, à 7,99 euros par mois. Pour ce montant, les abonnés n’ont droit qu’à un seul écran et pas de HD, encore moins de HDR.

55,99 euros par mois pour Netflix en Ultra HD

Sur son site officiel. Free ajoute les précisions qui manquaient à sa conférence : il faudra débourser plus d’argent pour avoir un abonnement Netflix HD ou Ultra HD :

+ 3 euros par mois pour un abonnement Standard (2 écrans + HD)

+ 6 euros par mois pour un abonnement Premium (4 écrans + HD + Ultra HD)

En somme, votre abonnement Freebox Delta à 49,99 euros grimpera à 55,99 euros/mois si vous souhaitez disposer de la formule 4 écrans et Ultra HD — celle qui vous permet de profiter de votre Freebox. Il coûtera 52,99 euros si vous souhaitez avoir accès à la HD — soit la base pour des clients déjà prêts à dépenser 49,99 euros par mois pour leur box.

À noter que si vous avez déjà un abonnement Netflix, il est possible de le rassembler avec la Freebox « pour avoir une seule et même facture », dixit le site de Free.