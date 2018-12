En plus du mastodonte Freebox Delta, Free a annoncé la Freebox One, une box plus abordable.

Free a pensé à tout le monde durant sa conférence du 4 décembre 2018 organisée à Paris, pas uniquement à celles et ceux prêts à mettre 60 euros par mois pour une box internet dernier cri.

Ainsi, en plus de la Freebox Delta, l’opérateur a dévoilé la Freebox One, facturée 29,99 euros par mois pendant un an, puis 39,99 euros (offre réservée aux 100 000 premiers abonnés).

Pour ce prix, vous n’aurez pas droit à tous les services inclus dans la Freebox Delta. Mais il y aura quand même de quoi faire. Par exemple, un abonnement Netflix — un seul écran sans HD — sera de la partie.

Free annonce aussi la Freebox One : abonnement Netflix inclus dans le prix (29,99€ puis 39,99) pic.twitter.com/WFWM82V5PW — Numerama (@Numerama) December 4, 2018

Pas de Fibre 10 Gbit/s

Du côté des performances, la Freebox One sera compatible avec la Fibre 1 Gbit/s (contre jusqu’à 10 pour la Freebox Delta), l’ADSL2+ et la VDSL2. On parle aussi d’une box 4K HDR (toujours pas de Dolby Vision) avec un accès à de la VOD (via Canal) à partir d’une interface TV intégralement repensée.

Composée d’un seul boîtier et livrée avec une télécommande Soft Touch, la Freebox One se distingue par un design beaucoup plus minimaliste : pas de forme triangulaire, juste un simple carré.

Les premières livraisons sont promises pour la semaine prochaine.

