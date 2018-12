Free a annoncé sa nouvelle Freebox Delta. Un monstre qui autorise la fibre jusqu'à 10 Gbits et offrira un rendu sonore Devialet.

« Notre nouvelle Freebox coûterait des milliers d’euros si vous additionnez tout ce qu’il y a dedans » : c’est en commençant par ces mots que Xavier Niel a levé le voile sur sa nouvelle Freebox Delta, divisée en deux objets (Freebox Server et Freebox Player), le 4 décembre 2018 à Paris.

On retiendra d’abord un chiffre : la Fibre optique va passer à 10 Gbits pour les foyers français concernés (environ 10 millions). Grâce à elle, on pourra télécharger 4 Go en une petite minute.

Côté modem, la Freebox Server promet un WiFi ultra rapide (le plus rapide du marché), s’accompagne d’un server NAS de 1 To (jusqu’à 20 To en option) et autorise un réseau hybride xDSL + 4G pour celles et ceux qui n’ont pas la fibre (jusqu’à 200 mb/s). Voilà pour les performances.

Du son Devialet sur la partie multimédia

Sur la partie multimédia, Free s’en remet à un objet au design triangulaire audacieux, prenant la forme d’une enceinte connectée équipée d’un son Devialet. Baptisée Freebox Player, elle s’appuie sur un algorithme de spatialisation pour optimiser le rendu en fonction de son placement dans la pièce. Une technologie qui rappelle celle du HomePod d’Apple.

La Freebox Player est 4K HDR (pas de Dolby Vision malgré le son Dolby) et s’articule autour d’une interface TV repensée et de l’abonnement Canal Panorama. On notera que la télécommande fournie, décrite comme révolutionnaire avec son écran tactile à capteur de pression, se rechargera sans-fil, simplement en la posant sur la Freebox Delta (une plus simple sera également fournie). Free a choisi la technologie Chi, également compatible avec les appareils Android.

Free adresse donc le marché comme un acteur de la tech et non comme un opérateur. Pas de "service minimum" pour les gens bien équipés, avec juste un abonnement internet puissant. https://t.co/p7PFiXCZ6y — Numerama (@Numerama) December 4, 2018

L’opérateur n’a pas oublié de cocher les mots-clés du moment : ainsi, Netflix sera gratuit inclus dans l’abonnement facturé 49,99 euros (+ 10 € x 48 ou 20 € x 24 ou 120 € x 4 ou 480 € pour l’achat de la box) tandis qu’Alexa assurera les fonctionnalités de commandes vocales (en plus d’un assistant maison ‘Ok Freebox’).

Début des livraisons ? La semaine prochaine.

Parmi les autres services :

Un pack Sécurité avec centrale d’alarme 105 dB, détecteur de mouvements et caméra nocturne (avec intervention d’un agent de sécurité en option) ;

Bouquet presse le Kiosk.

Récapitulatif du nouveau Freebox Player. pic.twitter.com/vslb4YXqRX — Numerama (@Numerama) December 4, 2018

