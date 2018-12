Back Market en a fait sa spécialité : remettre à neuf des produits électroniques pour leur donner une nouvelle vie. Et c'est à l'avantage du client.

Les fêtes de Noël approchent, et parmi les produits les plus désirés de cette fin d’année, on retrouve les appareils Apple. Des cadeaux pas comme les autres, puisqu’ils ont tendance à être relativement coûteux.

C’est ici qu’intervient Back Market : l’entreprise française est spécialisée dans la remise à neuf d’appareils électroniques. La sélection de produits est large : elle va des smartphones au gros électroménager en passant par de l’équipement audio. En passant par Back Market, vous profitez donc de produits vérifiés et en état de marche à des prix attractifs tout en étant respectueux de l’environnement.

Sachez que les appareils mis en vente sur Back Market disposent tous d’une garantie, allant de six mois à deux ans selon les références.

iPhone X L’iPhone X (64 Go) reconditionné à 729 euros

Est-il encore nécessaire de présenter l’iPhone X ? Le premier smartphone à encoche d’Apple est un succès, aussi bien d’un point de vue commercial que technique. Il arbore un design parfaitement borderless, une puce A11 Bionic surpuissante et un double capteur photo arrière qui excelle aussi bien de jour comme de nuit. En plus de cela, il est installé sous iOS 12, très complet et pratique au quotidien.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un bel écran OLED de 5,8 pouces

Le design premium offrant une excellente prise en main

Capable de prendre de magnifiques photos

Actuellement vendu aux alentours de 800 euros en neuf, l’iPhone X reconditionné est disponible à partir de 729 euros sur Back Market.

iPhone 8 L’iPhone 8 reconditionné à 490 euros

Si la navigation par geste vous fait peur, et que vous ne jurez que par Touch ID, alors l’iPhone 8 est fait pour vous. Sorti en même temps que l’iPhone X, l’iPhone 8 partage le même processeur : l’A11 Bionic. Comptez également sur de très belles photos et une batterie capable de vous tenir facilement la journée.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un des meilleurs smartphones dotés d’un écran de moins de 5 pouces

De la puissance dans un petit format

Un simple capteur photo capable de prendre de beaux clichés

L’iPhone 8 reconditionné par Back Market est disponible à partir de 490 euros. Contre 650 euros environ lorsqu’il est neuf.

iPad Air 2 L’iPad Air 2 reconditionné à 300 euros

Lancé à la fin de l’année 2014, l’iPad Air 2 reste une bonne alternative aux personnes en quête d’un appareil multimédia compact. Avec ses 6 millimètres d’épaisseur et ses 444 grammes, cette tablette ne se fera pas sentir dans votre sac. L’écran Retina de 9,7 pouces est d’ailleurs excellent : il est très lumineux, avec un retard tactile très faible et un traitement antireflet efficace.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Pour emporter partout ses livres numériques et ses séries préférées

Un très bon écran IPS LCD

Une autonomie satisfaisante compte tenu du gabarit de cet iPad Air 2

Cet iPad Air 2 était présenté au prix de 605 euros lors de sa sortie dans sa version 64 Go. Retrouvez-le à partir de 300 euros sur Back Market.

Samsung Galaxy S8 Le Samsung Galaxy S8 reconditionné à 319 euros

Allergique à iOS ? Alors vous devez connaître le Samsung Galaxy S8, le fleuron 2017 du géant coréen. Son design est iconique et ses formes arrondies font de ce smartphone un appareil très agréable dans la main. L’écran AMOLED de 5,8 pouces est d’ailleurs excellent, comme d’habitude chez Samsung.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Encore dans la course lorsqu’il s’agit de photographie

Un design qui met en avant un bel écran OLED aux bords incurvés

Une expérience utilisateur encore fluide en 2018

Retrouvez le Samsung Galaxy S8 reconditionné à partir de 319 euros sur Back Market, contre plus de 400 euros sur le marché du neuf.

MacBook Pro Le MacBook Pro Retina i5 reconditionné à 899 euros

L’outil préféré des professionnels du numérique peut lui aussi bénéficier d’une remise à neuf Back Market. Ce modèle dispose d’un SSD de 128 Go, d’un Intel Core i5 2,7 GHz et de 8 Go de RAM. Une configuration suffisante pour bon nombre de tâches relativement gourmandes. On apprécie toujours autant son design unibody, inspirant robustesse et élégance.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Le design, les matériaux, l’assemblage…

Son gabarit et son autonomie font de lui un l’appareil mobile par excellence

L’écran Retina de 13,3 pouces, proposant de bons contrastes et une belle colorimétrie

Proposé initialement aux alentours de 1500 euros, vous pouvez maintenant acquérir ce MacBook Pro de 2015 à partir de 899 euros sur Back Market.