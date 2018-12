Nvidia vient d'annoncer sa carte haut de gamme pensée pour la recherche et les applications professionnelles. Son petit nom ? Titan RTX. Son petit prix ? 2 699 €.

Après avoir lancé la gamme RTX fondée sur le Ray Tracing, et donc calibrée pour le grand public et les joueurs, le constructeur américain sort la déclinaison Titan de son GPU Turing. Comme d’habitude, les cartes graphiques Titan sont des modèles démesurés en termes de performances et de prix et représentent l’ultra haut de gamme d’une génération. Ces cartes sont avant tout pensées pour les professionnels qui ont besoin de puissance de calcul brute (voiture autonome, intelligence artificielle, virtualisation, rendu 3D…). Avec la Titan RTX, Nvidia respecte la tradition.

Des caractéristiques haut de gamme

Titan RTX GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Architecture 12 nm Turing 12nm Turing 12nm Turing 12nm Turing Cœurs CUDA 4 608 4 352 2 944 2304 Cadence 1 350 MHz 1 350 MHz 1 515 MHz 1 410 MHz Cadence boostée 1 770 MHz 1 635 / 1 545 MHz 1 800 / 1 710 MHz 1 710 / 1 620 MHz Mémoire 24 Go DDR6 11 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bus mémoire 384-bit 352-bit 256-bit 256-bit Bande passante mémoire 672 Go/s 616 Go/s 448 Go/s 448 Go/s TDP 280W 250W 215W 175W / 185W Prix 2 699 € 1 259 € 849 € 639 €

CaractéristiquesLa carte graphique embarque 576 « noyaux tenseurs Turing » qui permettent jusqu’à 130 téraflops (flops étant le nombre d’opérations en virgule flottante par seconde). À cette performance brute, Nvidia ajoute ses propres valeurs dont on n’arrive pas encore à démêler le marketing de l’usage réel : « 72 noyaux RT Turing » qui fournissent jusqu’à « 11 GigaRays » par seconde, à usage des applications utilisant le ray-tracing en temps réel.

Côté mémoire, on se retrouve sur une configuration avec 24 Go de mémoire GDDR6 à 672 Go/s de bande passante. Nvidia assure dans le même paragraphe que la carte est adaptée au montage vidéo en 8K, avec des modifications en temps réel, mais met également en avant la carte pour les data scientists, la recherche en intelligence artificielle (réseaux neuronaux) ou le contenu 3D. Il est également possible, si vous vous sentez à l’étroit, d’associer deux Titan RTX sur la même machine.

La Titan RTX sera chère

La Nvidia Titan RTX est annoncée pour le mois de décembre 2018 en Europe et aux États-Unis au tarif premium de 2 699 €. À titre de comparaison, le prix public conseillé de la 2080 Ti, la plus puissante des cartes grand public, est de 1 259 €.