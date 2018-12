C'est bientôt Noël et vous cherchez à faire un cadeau high tech ? Pour vous assister dans votre recherche, Numerama vous propose ce guide d'achat contenant quelques suggestions à moins de 100 euros.

Numerama s’intéresse à l’actualité des technologies depuis plus de quinze ans et a eu entre les mains de nombreux produits électroniques, que ce soit dans un cadre professionnel ou acquis à titre privé. Ce guide compile les appareils qui nous ont plus et qui pourraient figurer sur votre liste de Noël.

Entre l’électronique grand public dont le prix peut atteindre des sommets et des gadgets à très bas coût dont la qualité est parfois douteuse, il n’est pas toujours évident de trouver chaussure à son pied. Alors que les fêtes de fin d’année approchent, ce guide entend vous aider à trouver des idées de cadeau à des prix raisonnables — sous la barre des 100 euros — sans pour autant rogner de trop sur la qualité.

Cette liste se veut très diversifiée, sans thématique particulière. Vous avez des objets qui se veulent utiles (comme un sac à dos tech antivol, un tracker GPS pour animal de compagnie ou un disque dur externe), des produits pour assouvir une passion ou encore du matériel pour profiter autrement de vos équipements (comme le Chromecast Ultra ou le casque audio HyperX Cloud Alpha).

Nos 10 idées

HyperX Cloud Alpha

Pour la musique ou le jeu vidéo

Pour les joueurs et les joueuses qui jouent en groupe et qui ont besoin de parler pour ne pas perdre de temps, le casque HyperX Cloud Alpha apparaît comme un très bon candidat. Certifié par Teamspeak et Discord, deux plateformes de communication très prisées dans le milieu vidéoludique, le produit est un casque circum-aural qui embarque un arceau et des oreillettes recouverts de similicuir avec un rembourrage en mousse à mémoire de forme.

Concernant le son, l’appareil fournit un son hautement satisfaisant et précis pour cette gamme de prix. On retrouve dans ses entrailles des transducteurs double chambre qui permettent d’avoir une faible distorsion et un son plus clair. En outre, les coussinets isolent bien du bruit extérieur, ce qui améliore d’autant plus la qualité de l’écoute. Il dispose en outre d’une télécommande sur le câble tressé, qui permet de régler le volume et de couper le micro.

Particularité intéressante du casque, la perche sur laquelle repose le micro est amovible. Utile si vous voulez vous servir du casque en extérieur, par exemple dans les transports en commun, sans avoir l’air curieux. D’ailleurs, le câble dispose d’une connectique intermédiaire qui permet de réduire la longueur du fil. Ce qui est, là aussi, très pratique en déplacement.

Chromecast Ultra

La diffusion en ultra haute définition

Version haut de gamme du Chromecast, le Chromecast Ultra est un dongle conçu par Google. L’appareil sert concrètement à diffuser des contenus depuis son smartphone ou son ordinateur sur l’écran de son téléviseur. Le produit fonctionne avec de nombreuses applications, comme Netflix, YouTube, Twitch, OCS ou MyCanal. Mais il peut aussi gérer des applications de musique ou de jeux vidéo, par exemple.

Par rapport au Chromecast, l’Ultra est surtout intéressant si la diffusion se fait en ultra haute définition (4K). L’appareil se connecte en HDMI sur le téléviseur et la liaison avec l’appareil (sous Android, iOS, Windows ou Mac) se fait par Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz). Si vous n’avez pas de téléviseur 4K, il est préférable de se rabattre sur le Chromecast de base, moins cher.

NES Classic Mini

Retour en 1987

Si vous avez vu le jour dans les années 70 ou 80, il est fort possible que vous ayez eu entre les mains une console NES. Trente ans ont passé depuis la sortie de cette machine, qui a marqué durablement une génération et relancé le secteur des consoles de salon. Or depuis 2016, Nintendo a décidé de la faire revivre via une console dédiée, la NES Classic Mini.

Cette machine, qui émule en fait l’antique console, est livrée avec trente jeux intégrés et une manette (à noter que les manettes classique et pro de la Wii sont compatibles). Il est possible d’en acquérir une de plus pour jouer à deux. De quoi replonger en enfance et goûter à nouveau à l’ambiance des consoles 8-bits. Et de ressentir le chemin qui a été parcouru depuis dans l’industrie vidéoludique.

Robot Makeblock

Pour bidouiller avec les enfants

Si vous avez un bout de chou qui a entre 7 et 15 ans, et qu’il manifeste déjà une certaine débrouillardise, un robot Makeblock pourrait sans doute faire son bonheur — et peut-être aussi celui du papa ou de la maman, car ce type de construction est une bonne occasion de passer du temps avec son enfant à travers une activité commune.

Le robot Makeblock mêle des travaux manuels (ajout de capteurs, de moteurs, de LED, etc) et de la programmation avec un éditeur Scratch. L’écriture des instructions est en fait assez simple, puisqu’il faut agencer des blocs entre eux, comme un jeu de construction, en somme. On peut par exemple s’amuser à essayer de faire suivre au robot un circuit bien précis. En somme, une initiation en douceur à l’informatique.

Fujifilm – Instax Mini 9

Donner du cachet aux clichés

Avec les smartphones, la photographie est devenue très banale. Un cliché est raté ? Il suffit de recommencer. Or d’aucuns cherchent à retrouver un peu de noblesse dans ce hobby, ou en tout cas un caractère vintage que le numérique ne peut pas proposer. Dans ce cas-là, c’est vers l’argentique qu’il faut se tourner, d’autant que les appareils photographiques instantanés connaissent une certaine renaissance.

Le Fujifilm Instax Mini 9 est de ceux-là. Les photos qu’il prend sont immédiatement imprimées. Cela n’a l’air de rien, mais cela redonne une certaine prise de risque au moment de déclencher la photo, car la pellicule se consomme. Et une photo ratée est une photo réellement perdue. Et puis, c’est plutôt sympathique de voir ces photos en papier sur un mur, un réfrigérateur ou dans un album dédié.

Sphero Star Wars BB-8

Biiip boop biip biiip boop biiiiiip !

Depuis la sortie de Star Wars, Épisode VII, le droïde BB-8 est devenu le nouveau truc cool de la saga cinématographique (bon, d’accord, les Porgs aussi). Il est rond et tout mignon, mais surtout, sa façon de se déplacer est reproductible dans la vraie vie ! Sphero a en effet construit un petit robot télécommandé qui se pilote via une application mobile, sur Android ou iOS.

Équipé de LED et d’un haut-parleur, le Sphero BB-8 réagit aux films de la saga et peut aussi interagir avec d’autres droïdes Star Wars commandés par l’application Sphero. Via l’appli, il est possible de le déplacer à votre guise, en lui faisant suivre un itinéraire par exemple. Avec une recharge complète, vous aurez de quoi vous amuser pendant une heure. Si vous avez un proche fan de Star Wars, c’est une piste à considérer !

Libratone Too

La musique avec soi

Proposant une autonomie théorique de 12 heures, la Too est une enceinte portable proposée par Libratone pour celles et ceux qui veulent embarquer leur musique sans s’encombrer d’un gros appareil. Le produit se veut endurant et facile d’utilisation, mais aussi robuste dans un contexte de nomadisme. Le tout sans (trop) reculer sur la partie sonore, qui reste LE critère-clé de ce type de produit.

Si elle n’est pas aussi compacte que certains modèles concurrents, la Too reste dans des dimensions restreintes : elle peut être facilement être prise dans la main. Par contre, elle ne rentrera pas dans une poche ! Privilégiez plutôt un sac à dos. Une boucle en caoutchouc permet de la suspendre et l’appareil se pilote via l’application mobile dédiée, via la liaison connexion Bluetooth.

Bobby XL

Le sac antivol

Choisir un sac à dos confortable à utiliser, c’est bien. Mais opter pour un produit qui est en plus capable de résister à des tentatives d’effraction, c’est encore mieux. Voilà dans quel créneau la startup XD Design a choisi de se placer avec un produit censé résister aux assauts des pickpockets. Comment ? En repensant le design du produit de sorte que son seul accès se trouve dans le dos du sac, qui est inaccessible quand il est porté.

Son design, très sobre, cache tout un tas de poches et de compartiments pour ranger son matériel et ses accessoires. Il est aussi doté de bandes réfléchissantes pour pouvoir être vu la nuit. Sait-on jamais. Enfin, le Bobby XL est doté d’un branchement USB à l’extérieur du sac pour pouvoir connecter une batterie amovible à l’intérieur et brancher un smartphone au sac pour le recharger, sans avoir tout à déballer.



Pet Tracker

Pour savoir où est votre toutou n'importe où

Vous avez un jardin et vos animaux ont l’habitude d’y passer du temps ? Vous craignez peut-être qu’il finisse par sortir de leur terrain de jeu et se perde. Normalement, votre chien ou votre chat a été tatoué ou a reçu une puce électronique pour qu’il puisse être identifié et vous être rendu. Mais que se passe-t-il si votre compagnon à poils s’est égaré sans que personne ne le ramène ?

Dans ce cas-là, un dispositif de pistage pour animal peut s’avérer utile. C’est ce que propose Invoxia avec son Pet Tracker. Le système sert à localiser un animal de compagnie n’importe où en France (métropolitaine et Corse), sans limite de distance, car l’outil passe par une liaison GPS pour vous informer via l’application mobile dédiée. Il est possible de définir une clôture virtuelle qui émet une alerte dès que votre animal en sort ou s’il y reste en dehors trop longtemps.

Le tracker est accroché à un collier et ne pèse pas trop lourd (15 g) ni ne s’avère très encombrant (4,2 cm de long pour 2,4 de large). L’appareil est étanche à un mètre de profondeur et le signal peut être communiqué toutes les 3 à 10 minutes, dès qu’un mouvement est détecté. Un historique des déplacements est fourni. Un abonnement au service est inclus, pour une durée de trois ans. La batterie tient 6 mois sans recharge.

LaCie Porsche Design

Le stockage avec style

Offrir un disque dur externe à Noël n’est peut-être pas le cadeau le plus sexy… Cependant, il est sans doute possible de contrebalancer cette impression en optant pour un modèle placé dans un bel écrin. C’est ce que propose le fabricant français LaCie, avec sa gamme Porsche Design.

Ce modèle a une capacité de stockage d’un téraoctet et est compatible avec l’USB-C, la nouvelle norme de connecteur USB, dont l’une des particularités est d’être réversible. C’est le nouveau standard de l’industrie, dont la généralisation est en cours. Son interface USB 3.1 (et compatible USB 2.0) garantir un transfert rapide des données. Bref, un cadeau pratique, qui anticipe sur le futur de l’informatique.