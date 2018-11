Plus jolis que ne le suggèrent leurs photos, les écouteurs sans-fil MW07 de Master & Dynamic n'ont rien à envier à leurs concurrents. Reste la question du prix.

À une époque où le port jack n’a plus le droit de cité, les solutions sans-fil se multiplient. Aujourd’hui, l’offre est pléthorique et les accessoiristes mettent la main à la patte pour le plus grand bonheur des utilisateurs. La solution proposée par Master & Dynamic, marque new-yorkaise assez jeune, s’inscrit dans le haut du panier. Facturés près de 300 euros, ses écouteurs MW07 sont les premiers et viennent rejoindre sa gamme composée de casques.

Malgré ses cinq petites années d’existence, Master & Dynamic n’a pas peur de proposer des produits chers dont on attend des prestations dignes de ce nom. Est-ce le cas pour les MW07 et leur prix effrayant ? On peut affirmer que, dans les grandes lignes, ils en donnent pour leur argent.

Design Un design exquis

Les MW07 sont plus jolis que ne le suggèrent les photos. Leur forme carrée peut résonner comme l’antithèse de l’élégance mais c’est faux. En réalité, les écouteurs disponibles dans des coloris irisés (ou du noir) s’appuient sur des matériaux nobles pour être raffinés. En l’occurence, il s’agit du polymère d’acétate, normalement employé dans la lunetterie. Le résultat est un objet durable, léger et fait mains aux finitions exquises. Certains n’aimeront peut-être pas ce design singulier, mais personne ne pourra reprocher aux MW07 de sortir du lot. Après tout, on n’en connait pas beaucoup qui aiment les tiges blanches des AirPods d’Apple.

Le soin apporté aux détails se retrouve jusque dans la boîte chargée de transporter et de recharger les oreillettes. Master & Dynamic a choisi une robe argent en acier inoxydable sur laquelle on retrouve trois témoins lumineux indiquant le niveau de recharge (un pour chaque écouteur, un dernier pour la boîte en elle-même) et un port USB-C. Là encore, le raffinement est poussé à son extrême. Seul hic : gare aux rayures et aux traces de doigts, un défaut à peine gommé par une petite pochette en tissu pour la transporter.

Configuration Simples et efficaces

Avant de parler du confort, commençons par évoquer la simplicité avec laquelle s’utilisent les MW07. Master & Dynamic n’a pas voulu s’enticher d’une application compagnon (nous y reviendrons). Il suffit de sortir les écouteurs de leur boîte et de passer par les paramètres Bluetooth de son téléphone, sa tablette ou son ordinateur pour les appareiller. Hélas, vous ne pourrez pas les jumeler avec plusieurs appareils à la fois, ce qui oblige à passer par une étape fastidieuse à chaque changement.

On notera la présence de boutons physiques sur la partie supérieure de chaque oreillette. Celui de droite permet de faire une pause (un clic), passer à la chanson suivante (deux clics), de revenir à la précédente (trois clics) ou d’activer un assistant vocal (appui long). Bien sûr, retirer l’un ou l’autre des écouteurs stoppe la lecture, qui reprend automatiquement si on le replace dans son oreille. À gauche, on retrouve une touche pour contrôler le volume. Simple et efficace, sachant que l’on ne peut rien paramétrer (car il n’y a pas d’application compagnon).

Confort Confortables en tout point

Mais revenons-en à cette histoire de confort, élément essentiel quand on parle d’une paire d’écouteurs. Premier point à signaler à ce sujet : les MW07 sont 100 % sans-fil — true wireless pour les puristes –, soit sans aucune liaison physique entre eux. Un argument qui assure une liberté de mouvements totale, notamment pour les sportifs — même si les sportifs n’oseront sans doute pas faire du sport avec un produit à 300 euros (on l’a fait).

Une fois insérés dans les oreilles, les MW07 tiennent étonnamment bien et il est plus qu’envisageable de faire un marathon sans peur de les perdre : ils ont résisté à plusieurs séances de sports intensives. Pour celles et ceux qui ne seraient pas fans des solutions intra-auriculaires parce qu’ils ne trouvent jamais l’embout qui correspond à leur morphologie, sachez que Master & Dynamic fournit cinq tailles (XS, S, M, L et XL) et a breveté une technologie baptisée fit wing pour mieux insérer les écouteurs dans le pavillon de l’oreille. À la longue, on ne ressent aucune gêne. Veillez toutefois à bien enfoncer les MW07 pour profiter de leurs vertus.

Son L’équilibre avant tout

Jolis et dotés d’une ergonomie réussie, les MW07 ne passent pas non plus à côté de leur objectif principal : assurer une bonne restitution sonore. À ce propos, on aime le rendu qui cherche avant tout à être équilibré et précis, sans sifflement ni saturation. Il n’est jamais agressif (des basses douces et percutantes quand il faut) et détaille très bien chaque facette des morceaux. La contrepartie de cette polyvalence est qu’ils ne sont pas particulièrement à l’aise avec un genre en particulier. Ainsi, que vous écoutiez du Ariana Grande ou du Slipknot, ils ne dénoteront pas. Amateur ou amatrice d’uppercut sonore, passez votre chemin.

Les MW07 remplissent leur mission du côté de l’isolation acoustique, qui permet d’avoir cette impression d’être dans une bulle en éliminant les bruits extérieurs. Cependant, une fois encore, sans application compagnon, il est impossible de régler le son avec précision ou de gérer le réducteur de bruits pour, par exemple, tenir une conversation pendant qu’on écoute de la musique.

Autonomie Une autonomie limitée

Sur la boîte, il est écrit que les MW07 peuvent tenir 3 heures 30 en une seule charge. En pratique, on n’atteint pas tout à fait cette performance, qui se situe plutôt aux alentours des 2 heures 30. La boîte, qui se branche en USB-C (adaptateur USB fourni) autorise trois recharges supplémentaires pour un total de 10 heures environ. En bref, l’autonomie n’est pas la plus grande qualité des MW07.

En bref Écouteurs sans-fil Master & Dynamic MW07 Note indicative : 4/5 S'il apparait facile de condamner les MW07 en s'arrêtant à leur tarif, comparable à celui d'un casque dernier cri, on ne le fera pas au regard des nombreuses qualité qu'ils possèdent. Bien que jeune, le fabricant Master & Dynamic jouit déjà d'un sacré savoir-faire au moment de concevoir des produits diablement bien finis. Il n'a pas son pareil non plus pour proposer un rendu sonore d'excellente facture. Il repose sur un équilibre certain et une précision assez inouïe compte tenu du format. Pour décrocher une cinquième étoile, il ne lui manque que deux choses : une application compagnon et une meilleure autonomie. Top Plus jolis qu'il n'y paraissent

Finitions incomparables

Rendu excellent

Bof Pas d'application compagnon

Le boîtier est joli mais fragile

Le prix

Plus jolis qu'il n'y paraissent Finitions incomparables

Finitions incomparables Rendu excellent Bof Pas d'application compagnon

Pas d'application compagnon Le boîtier est joli mais fragile

Le boîtier est joli mais fragile Le prix

