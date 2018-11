Moins dense que celui des téléphones, le marché des tablettes offre quand même du choix pour celles et ceux qui veulent un appareil performant et répondant à leurs besoins. Entre les iPad, les Surface et les Galaxy Tab, Numerama a fait le tri.

Nous avons goûté aux vertus et touché les limites des tablettes depuis le tout premier iPad. Nous avons donné sa chance aux déclinaisons sous Android et il nous arrive de travailler sur une Surface de Microsoft. En bref, les ardoises font partie de notre quotidien et nous accompagnent dans nos (nombreux) déplacements professionnels.

La tablette appartient à la caste des produits qui, malgré plusieurs années d’existence, restent étranges. Bien qu’elle ne soit pas nécessairement indispensable, on se surprend à en avoir besoin quand elle n’est pas à proximité. Il faut dire qu’elle repose sur un format d’utilisation hyper pratique : on la réveille en quelques secondes et elle reste l’objet idéal pour consulter rapidement une page web ou répondre à un mail. Un argument qu’elle doit à un confort bien supérieur à un smartphone, limité par sa taille d’écran.

En bref, essayer une tablette, c’est souvent l’adopter. Il n’y a pas meilleure solution pour lire un magazine numérique. Regarder un épisode de sa série préférée en voyage devient un réel plaisir (encore une fois, plus que sur un smartphone). Et, aujourd’hui, certains spécimens marchent clairement sur les plates-bandes des laptops. Grâce à notre sélection, vous ferez forcément le bon choix pour (vous) faire plaisir ou pour travailler sereinement en mobilité.

iPad Pro 2018 iPad Pro 2018

Un monstre de puissance

Vous voulez la meilleure tablette du marché ? Ne cherchez plus, elle est toute trouvée et il s’agit du nouvel iPad Pro d’Apple. Imbattable dans quasiment tous les domaines, magnifié par un écosystème infaillible, l’ardoise haut de gamme de la firme de Cupertino est un produit sans compromis. Puissant, élégant, bien fini et meilleur ami des contenus vidéos (image et surtout son au top), l’iPad Pro en donne pour son argent et, avec lui, vous aurez de quoi voir venir pendant plusieurs années.

Il se distingue enfin par son design à la iPhone X, soit sans bouton en façade. Et que les réfractaires se rassurent, Face ID, non content de fonctionner dans les deux sens, est encore plus rapide que sur les téléphones de la marque. La tablette est aussi un outil de travail qui permet de travailler en mobilité avec une belle aisance.

On rappelle que l’iPad Pro est disponible en deux tailles : en 11 et 12,9 pouces. Spoiler : 12,9 pouces, c’est très, très grand et confortable, mais moins facilement transportable.

Ses trois points forts :

iOS ;

Puissance incomparable ;

Design et polyvalence.

Surface Pro Surface Pro

L'hybride selon Microsoft

Sur le marché des tablettes, les Surface Pro sont sans doute les rivales les plus sérieux des iPad. Conçus comme des PC, elles prennent la forme d’un objet hybride offrant une liberté d’utilisation certaine. Avec Windows 10, il est effectivement possible de faire tourner tout et n’importe quoi sans problème. Attention, tout de même, à opter pour une configuration suffisamment solide pour ne pas avoir de mauvaises surprises à moyen terme.

Ses trois points forts :

Choix de la configuration ;

Peut devenir un vrai PC ;

Compatibilité totale avec l’écosystème Windows.

iPad 2018 iPad 2018

Le must à prix cadeau

Croyez-le ou non mais la dernière édition de l’iPad démarre à un peu plus de 350 euros, un tarif peu commun au regard du passif de la firme à la pomme. Néanmoins, pour ce prix très abordable, vous avez tout ce qu’un iPad peut offrir en termes de performances, d’ergonomie et de fiabilité. Doté d’un écran de 9,7 pouces, le format original, il est en prime compatible avec la première génération de l’Apple Pencil pour celles et ceux qui aiment naviguer ou dessiner avec un stylet. Et avec sa puce Puce A10 Fusion, il est tranquille pendant un bon moment.

Ses trois points forts :

iOS ;

Excellent rapport qualité/prix ;

Finitions Apple.

Samsung Galaxy Tab S4 Samsung Galaxy Tab S4

La meilleure tablette sous Android

Notre objectivité nous pousse à ne pas conseiller une tablette tournant sous Android, système d’exploitation à la peine face à iOS sur ce format — même nos confrères de FrAndroid l’admettent. Mais si vous avez vraiment une dent contre Apple, la Galaxy Tab S4 de Samsung représente le meilleur choix hors iOS. Bénéficiant du savoir-faire et des finitions du constructeur coréen, dont la réputation n’est plus à faire, l’ardoise mise d’abord sur son bel écran pour en mettre plein la vue. La Galaxy Tab S4 coche ensuite toutes les cases avec, par exemple, une prise en main parfaite et une autonomie très solide.

Ses trois points forts :

Autonomie ;

Écran ;

Qualité Samsung.

Amazon Fire HD 8 Amazon Fire HD 8

La moins chère du lot

Vendue sous la barre des 100 euros, l’Amazon Fire HD 8 ne vous permettra pas de toute faire. Elle fera donc le strict minimum, notamment en matière de navigation sur le web (l’utilisation principale d’une tablette). Pour le reste, à ce tarif, ne vous attendez pas à monts et merveilles : le produit d’Amazon s’inscrit tout en bas de l’échelle, mais est suffisamment polyvalent pour convenir à un usage modéré.

Ses trois points forts :