Caseology propose une protection pour Apple Watch qui lui donne l'apparence d'un iPod Nano.

L’iPod Nano a disparu des ventes depuis plus d’un an, mais ce concept pourrait réveiller la nostalgie des années 2000. Joyce Kang a créé une « pod case » qui permet d’habiller son Apple Watch 4 en iPod Nano… ou presque. Repérée le 17 novembre 2018, elle devrait être disponible prochainement.

À la fin des années 2000, certaines marques commercialisaient des bracelets pour porter son iPod Nano de sixième génération comme une montre. Aujourd’hui, Joyce Kang se charge de remonter le temps en sens inverse, avec sa protection élaborée pour Caseology Design Lab. Il suffit d’insérer son Apple Watch 4 dans l’étui pour lui donner un style proche de l’iPod Nano.

Retour dans les années 2000

La designer a expliqué à Gizmodo qu’elle veut offrir une nouvelle expérience utilisateur aux propriétaires d’Apple Watch. Mais soyons clair : il ne s’agit vraiment que d’une protection, dont l’esthétique joue sur la nostalgie. La roue de sélection caractéristique des iPod, reprise sur la pod case, ne fonctionne malheureusement pas. Il faut donc tirer une croix sur l’expérience authentique.

Et puis, si le modèle reprend l’apparence du best-seller d’Apple, il ne peut s’en approprier l’apparence exacte. Plus arrondie et plus large, la pod case assure l’accessibilité aux deux boutons latéraux de l’Apple Watch, ainsi que la connectivité à la base de recharge sans fil. Mais on retiendra que la ressemblance est suffisante pour se remémorer les playlists à base de Greenday et de Good Charlotte qu’on écoutait dans les années 2000. Cerise sur le gâteau de la nostalgie, Joyce Kang a ajouté une inscription en italique au dos de l’étui « I will not forget. »