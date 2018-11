Facebook connaît de nombreuses pannes ce 20 novembre 2018, partout dans le monde, dont en France. Le réseau social confirme que ces bugs sont liés à des « dégradations de performance ».

Facebook connaît des difficultés de fonctionnement ce 20 novembre 2018, ont pu constater de nombreux utilisateurs à travers le monde. « Nous savons que des utilisateurs ont du mal à avoir accès à des applications de la famille de Facebook. Nous travaillons sur le problème pour le résoudre aussi vite que possible », a posté le compte officiel du réseau social sur Twitter.

We know some people are having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

— Facebook (@facebook) November 20, 2018