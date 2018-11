C'est bientôt Noël et vous cherchez à faire un cadeau high tech à petit prix ? Pour vous accompagner dans votre choix, Numerama vous propose un guide d'achat de quelques gadgets à moins de 25 euros.

Numerama suit l’actualité high tech depuis plus de quinze ans et a croisé sur sa route un grand nombre de produits électroniques, dont bon nombre ont été testés et pour certains acquis par la rédaction. Ces guides estivaux compilent nos coups de cœur.

L’électronique grand public est souvent synonyme de prix élevés. Les smartphones sont vendus plusieurs centaines d’euros, quand les téléviseurs en coûtent, eux, plusieurs milliers. Il existe pourtant de nombreux appareils et gadgets qui peuvent s’obtenir contre une modique somme. C’est tout l’objet de ce guide, qui pourra s’avérer fort utile à l’approche des fêtes de fin d’année : vous présenter plusieurs produits n’excédant pas les 25 euros et qui raviront tous les technophiles.

La liste que nous vous proposons est très hétéroclite et devrait vous donner des idées de cadeau, que la personne dont vous voulez faire le bonheur ait un profil de « nerd », amasse toutes sortes bidules high tech ou a des besoins spécifiques en nomadisme. Il y a même de quoi ravir les adeptes du rétrogaming, avec une mini-borne d’arcade et un célèbre jeu électronique.

Et si vraiment vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, nous avons un joker à vous proposer, en fin d’article, avec quelques suggestions que nous jugeons pertinentes.

Les gadgets

Clé USB Tribe Star Wars Dark Vador

Que l'USB soit avec toi

Il existe des tas de clés USB et beaucoup ont un design finalement assez passe-partout. Mais quelques modèles se démarquent, en puisant dans la pop culture. C’est le cas de cette clé USB Tribe grimée en Dark Vador.

Côté technique, la clé inclut un espace de stockage de 16 Go et utilise une norme USB 2.0, un peu datée malheureusement. Tribe propose d’autres modèles que Dark Vador, comme Yoda, R2D2, Chewbacca, C3PO, BB-8 ou encore les porgs. Attention : tous les designs ne sont pas proposés avec les mêmes espaces de stockage (il y a également 8 ou 32 Go). Le prix variera aussi selon la taille de la clé USB et le look que vous aurez retenu pour votre cadeau de Noël.

Sony MDR-ZX310



Du bon son à bas prix

Trouver un casque audio correct à moins de 25 euros, mission impossible ? Pas pour le Sony MDR-ZX310. Pour cette gamme de prix, le produit se distingue à la fois par un look soigné et un son satisfaisant.



Ce n’est certes pas tout à fait le genre de casque vers lequel les mélomanes les plus exigeants se rueront, mais le modèle MDR-ZX310R de Sony a quand même quelques atouts dans sa manche. Outre un design plutôt élégant et sans excès (il est par ailleurs disponible avec une finition bleue, noire ou blanche), le casque délivre un son honorable pour cette gamme de prix. Et c’est bien là l’essentiel.

Le casque est également livré avec une télécommande (il existe une version qui en est dépourvue) et son architecture lui permet d’être repliable sur lui-même, ce qui facilitera son transport dans un petit bagage. Selon le constructeur, la réponse en fréquence va de 10 à 24 000 Hz. Le casque pèse 125 grammes, ce qui est minime pour un casque de ce genre et le cordon mesure 1,2 mètre.

Enceinte portable

Parce que l'époque du ghetto-blaster est finie

L’Anker SoundCore est une mini-enceinte qui promet quinze heures d’écoute en continu après une charge complète. Elle peut être connectée par Bluetooth, câble auxiliaire ou recevoir une carte micro SD selon où se trouve votre musique (par exemple sur Spotify ou Deezer, via votre smartphone). Ses dimensions réduites ne l’empêchent pas de délivrer un son relativement puissant, au regard de son gabarit.

Une enceinte portable peut être une bonne solution pour sonoriser une pièce, sans avoir à se ruiner. C’est le compagnon idéal pour les vacances, car elle ne prend pas de place dans le sac et peut servir dans un logement qui n’est pas particulièrement équipé. La portée du signal par Bluetooth est de 20 mètres et une reconnexion automatique avec le dernier appareil utilisé est prévue.

Tile Mate

Retrouvez vos affaires

Le Tile Mate est un dispositif électronique qui s’accroche à des clés, se met dans un sac ou se glisse dans un portefeuille. Une fois appairé au smartphone et à son application, ce tracker Bluetooth sonne pour signaler l’emplacement de l’objet égaré qui lui a été associé. Le sens inverse est possible : appuyez sur le tracker pour faire déclencher la sonnerie du mobile, même en mode silencieux.

La portée annoncée est de 45 mètres entre le Tile Mate et un smartphone. Il s’agit des conditions optimales : selon l’environnement, le signal du Bluetooth pourra être moins étendu. L’application comporte toutefois un historique du dernier emplacement connu, qui peut aider à retrouver un objet potentiellement hors des radars. Le gadget se sert d’une pile bouton pour fonctionner. Elle peut être remplacée.

Objectifs pour smartphone

Un autre regard pour votre smartphone

Les smartphones sont aujourd’hui capables de prendre des photographies très réussies. Cependant, certains effets sont mieux réalisables à l’aide d’un objectif précis. Le kit 9-en-1 d’AMIR propose neuf lentilles différentes à accrocher sur un smartphone : deux objectifs grand angle, deux lentilles macro, une lentille fisheye, un téléobjectif, une lentille CPL, une lentille Starburst et une lentille kaléidoscope.

Raspberry Pi Zero WH

Do It Yourself

Vous avez dans votre entourage un proche très nerd ? Il fait preuve d’une remarquable débrouillardise avec l’informatique ? Peut-être qu’un nano-ordinateur monocarte serait à même d’égayer son Noël.



Le Raspberry Pi Zero WH se distingue du Raspberry Pi Zero W du fait de la présence d’un connecteur GPIO à 40 broches déjà soudé sur la carte. Pour le reste, les caractéristiques ne changent pas : une puce Broadcom BCM2835 à 1 GHz, 512 Mo de mémoire vive, un port mini-HDMI, un port Micro USB On-The-Go, un autre pour l’alimentation, une compatibilité Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy (LE) et Wi-Fi (802.11 b/g/n LAN)

Emtec PowerPouch

Pour ne plus avoir la batterie en rade

Les constructeurs promettent tous que leurs smartphones tiennent plus d’une journée. Pour ne plus avoir à se soucier de l’autonomie du mobile, une batterie externe est une solution toute trouvée. En plus, cela ne prend guère de place.



Vous entendez votre oncle pester régulièrement contre l’autonomie toujours trop faible de son smartphone ? Peut-être qu’il serait temps de lui offrir une batterie externe, qui fait par ailleurs office de pochette pour protéger le mobile pendant la charge. C’est ce que propose la Power Pouch, d’Emtec. Sa capacité est de 5000 mAh, ce qui lui permet d’assurer sans souci plusieurs recharges. Un mousqueton est aussi disponible.

Mini borne d’arcade

Parce qu'une vraie, ça serait trop cher

Vous avez acheté l’an dernier une PlayStation 4 à votre bambin et il ne cesse d’exprimer son intérêt pour les derniers titres AAA de la console ? Soyez taquin et montrez-lui donc les jeux vidéo des années 80, avec cette mini borne d’arcade dédiée à Pac-Man. Les sons, les contrôles et la jouabilité sont d’origine. Et si jamais il trouve le jeu trop enfantin, qu’il essaie déjà de maîtriser les commandes miniatures !

Tamagotchi

Vous pouvez les nourrir après minuit, eux

Ils faisaient fureur à la fin des années 90. Les tamagotchis, un temps oubliés, font leur retour, notamment chez les trentenaires qui ont connu cette époque.



Les personnes qui ont grandi dans les années 90 se souviennent certainement des tamagotchis, ces jouets électroniques où il fallait s’occuper d’une petite créature virtuelle. Tombés dans l’oubli les années suivantes, ces petits gadgets connaissent depuis quelques temps un regain d’intérêt. De quoi faire retomber un ami dans l’adolescence ou bien faire découvrir à vos enfants à quoi vous jouiez plus jeune !

Le joker Le joker

Carte cadeau Google Play

Parce que parfois, l'inspiration fait défaut

Parfois, il faut savoir laisser la main : si vous ne savez pas quoi acheter, une carte cadeau peut être une bonne alternative.



Vous n’avez pas trouvé chaussure à votre pied dans ce guide ? Vous manquez d’inspiration ? Alors c’est le moment de sortir notre joker : la carte cadeau Google Play (l’équivalent existe pour l’App Store). Il en existe de différents montants : pour celle à 15 euros, l’heureux ou l’heureuse bénéficiaire de la carte pourra par exemple s’offrir des jeux vidéo comme Lumino City (à 4,99 euros), Reigns : Game of Thrones (à 4,19 euros) et Monument Valley 2 (à 5,49 euros).