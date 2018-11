Envie d'une console ou besoin d'un nouvel ordinateur ? C'est le moment de réaliser de bonnes affaires sur les Xbox One, les ordinateurs hybrides Surface et divers accessoires Microsoft durant le Black Friday.

Les produits phares de Microsoft sont en promotion durant toute la semaine du Black Friday. Vous trouverez sur cette page les meilleures offres à trouver sur la boutique officielle du constructeur : Xbox One, Surface Laptop, Surface Go, Surface Book 2… les bonnes affaires sont par ici !

Surface Pro Surface Pro i5 / 8 Go / 128 Go — 699 €

Pendant le Black Friday, la Surface Pro avec le processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne est à 699 euros au lieu de 1049. Une économie de 350 euros pourra servir à acheter un clavier Type Cover ou encore une souris Arc Surface.

L’ordinateur a la particularité d’être détachable et peut ainsi servir de tablette d’appoint. Un bel outil de travail.

Pack Surface Book 2 Pack Surface Book 2– 1 749 €

Le Surface Book 2 est vendu dans un pack comprenant la souris Arc Surface inclinable (qui passe de 89,99 € à 1 €), le stylet Surface permettant de prendre des notes et dessiner (qui passe de 19,99 € à 1 €) ainsi que la suite Office 365 Famille (qui passe de 99 € à 79 €) sur le store de Microsoft. Cette offre permet d’économiser près de 298,98 €.

L’ordinateur le plus puissant de Microsoft est fourni dans une version avec un écran de 13,5 pouces de diagonale, de l’Intel Core i5 et 256 Go de mémoire interne. Le constructeur annonce près de 17 heures d’autonomie, ce qui est très pratique pour travailler loin d’une prise.

Surface Laptop Surface Laptop — 599 €

Le Surface Laptop est un ultrabook équipé d’un écran 13,5 pouces avec une définition 2 256 x 1 504 pixels, pour un ratio 3:2 comme le Surface Book. Cet ordinateur profite d’une finition premium en alliage de magnésium solide.

La frappe sur le clavier est vraiment agréable, et son habillage en tissu le différencie des autres ultrabooks. Pendant le Black Friday, il passe à 599 euros dans sa configuration avec un processeur Intel Core M, 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. De quoi réaliser une belle économie de 250 euros.

Surface Go Surface Go — à partir de 405 €

La petite dernière de la famille Surface profite de 10 % de réduction sur son prix initial. Elle est disponible à partir de 405 euros avec un processeur Intel Pentium Gold, 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne (eMMC).

C’est un ordinateur hybride facile à transporter avec soi grâce à sa petite taille mais aussi à son faible poids. Un parfait compagnon pour les étudiants à la recherche d’une machine pour la prise de note.

Xbox One X Les packs Xbox One X — 399 €

Jusqu’au 26 novembre, profitez d’une réduction de 100 euros sur la Xbox One X, la plus puissante des consoles de cette génération. Vous retrouvez des packs avec Battlefield V, Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider ou encore PUBG à 399 euros au lieu de 499 euros.

Xbox One S 1 To + Forza Horizon 4 Xbox One S 1 To avec Forza Horizon 4 — 199 €

Forza Horizon 4, la meilleure simulation automobile du moment, est offert en dématérialisé avec ce pack Xbox One S de 1 To. Pour le Black Friday, ce pack passe de 299 euros à 199 euros, ce qui permet de faire 100 euros d’économie tout de même.

En plus d’être une console, la Xbox One S a l’avantage d’embarquer un lecteur 4K UHD et d’être compatible Dolby Vision. Il peut-être plus intéressant de se tourner vers elle plutôt que vers des lecteurs uniquement dédiés à la lecture des Blu-ray vendus au même prix.

Manette Xbox One Manette Xbox One — 44,99 €

Vendue habituellement à 59,99 euros, la manette de la Xbox One passe à 44,99 €. Une remise intéressante sur la meilleure manette du moment. Elle est bien sur compatible avec la Xbox One, les PC et même les appareils Android.