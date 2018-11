Si vous en avez assez de perdre du temps à re-positionner votre curseur quand vous écrivez un message, cette astuce sur iOS va grandement vous aider.

Si vous écrivez des messages sur iPhone ou iPad, cette scène vous est sûrement arrivée des dizaines de fois. Vous écrivez un message de plusieurs lignes, avant de réaliser que la première phrase contient une faute. Vous cliquez dans la zone du message puis tentez péniblement de faire remonter le curseur… Mais il se cale un peu trop loin. Vous essayez de le bouger à nouveau, mais il saute une ligne pour se caser sur celle du dessous. Vous commencez à perdre patience. Le temps que vous ayez modifié votre message, votre interlocuteur a eu le temps de vous en envoyer 5 nouveaux.

Appuyer quelques secondes sur la barre espace

Il y a pourtant une solution beaucoup plus facile pour modifier votre message. Si cette fonctionnalité n’est pas secrète, elle est méconnue de la plupart des propriétaires d’iPhone et iPad. C’est Krissy Brierre-Davis, blogueuse food, qui a partagé cette découverte sur Twitter le 18 novembre 2018. Elle écrit : « Si vous cliquez et maintenez la barre espace, vous pouvez bouger le curseur sans avoir à essayer de le trainer péniblement avec votre gros pouce lol. »

How come you guys never told me this iPhone trick ? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X — Krissy Brierre-Davis (@krissys_kitchen) November 18, 2018

En somme, il vous suffit de rester appuyé quelques secondes sur la barre espace pour enclencher la fonctionnalité. Le clavier devient alors complètement muet, et en restant appuyés, vous pouvez déplacer le curseur de manière fluide, dans le sens que vous voulez.

Cette technique fonctionne sur iOS dans n’importe quelle messagerie : WhatsApp, iMessage, Messenger. Il ne vous reste plus qu’à essayer. En revanche, elle n’existe pas sur Android.

